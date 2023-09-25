50 мільйонів за місяць: "Довбуш" став найкасовішим українським ігровим фільмом 

Пригодницько-історичний екшн "Довбуш" став найкасовішим українським ігровим фільмом. За місяць у всеукраїнському прокаті стрічка зібрала майже 50,2 млн грн.

Про це повідомляє Film.ua Group.

За період з 24 серпня по 24 вересня у кіно фільм зібрав касу в 50 160 362 грн та накопичив 354 647 проданих квитків.

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Стрічка "Довбуш" режисера Олеся Саніна стала однією з наймасштабніших та найдорожчих в українському кіно. Бюджет картини сягнув 120 млн грн.

За чотири прем’єрні дні у кіно "Довбуш" зібрав 8,7 млн грн бокс-офісу, а кількість проданих квитків становила майже 60 тис.

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Економічна правда



















