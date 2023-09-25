Апеляція залишила Коломойського під вартою та залишила заставу у 3,9 мільярда
Понеділок, 25 вересня 2023, 18:09
Київський апеляційний суд 25 вересня залишив запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському без змін.
Про це стало відомо з засідання суду.
Коломойський, який отримав три підозри у виведенні багатомільярдних коштів з Приватбанку, перебуває під вартою з 3 вересня.
Апеляція залишила запобіжний захід без змін: перебування під вартою та застава в 3,89 млрд гривень.
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