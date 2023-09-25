Апеляція залишила Коломойського під вартою та залишила заставу у 3,9 мільярда

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Київський апеляційний суд 25 вересня залишив запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському без змін.

Про це стало відомо з засідання суду.

Коломойський, який отримав три підозри у виведенні багатомільярдних коштів з Приватбанку, перебуває під вартою з 3 вересня.

Апеляція залишила запобіжний захід без змін: перебування під вартою та застава в 3,89 млрд гривень.

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