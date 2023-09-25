Страйкуючих сценаристів Голлівуду повернули до роботи, але актори продовжують страйк

Голлівудські сценаристи, які протестують через оплату праці та використання штучного інтелекту (ШІ) в індустрії, готові припинити страйк, який тривав п'ять місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Гільдія письменників Голлівуду досягла попередньої трудової угоди з великими студіями.

"Угода, як очікується, покладе край одному з двох страйків, які зупинили більшу частину кіно- і телевиробництва і коштували економіці Каліфорнії мільярди", - йдеться в повідомленні.

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У Гільдії, яка представляє інтереси понад 11 500 авторів, цю угоду вже назвали "винятковою". За оцінкою Гільдії, вона забезпечує "значні вигоди і захист для письменників".

На початку страйку сценаристи вимагали у студій підвищення зарплат, поліпшення умов праці та регулювання використання штучного інтелекту під час написання сценаріїв.

Водночас у США все ще триває страйк Гільдії акторів SAG-AFTRA. Їхні вимоги схожі: актори вимагають авторських відрахувань, контролю над штучним інтелектом (він дає змогу заощаджувати на оплаті праці акторів) і прояснення умов проб на ролі.

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"Навіть коли керівники студій святкували закінчення найтривалішого письменницького страйку з 1988 року, це лише половина трудової боротьби. Студії все ще повинні знайти спосіб повернути акторів до роботи", - наголошує Reuters.

SAG-AFTRA, що представляє 160 000 акторів кіно і телебачення, каскадерів, артистів озвучування та інших працівників, пішла з роботи в липні, вперше за 63 роки, коли Голлівуд зіткнувся зі страйком двох профспілок одночасно.

Через акторський страйк тимчасово припинено зйомки нових сезонів серіалів "Дивні дивацтва", "Ейфорія", "Ранкове шоу", фільмів "Аватар 3", "Дедпул 3" та інших проєктів.

Нагадуємо:

Голлівуд зупинив свою роботу вперше за останні 60 років через страйк акторів, які приєдналися до страйку сценаристів.

Водночас директор Disney Боб Айгер заявив, що це "найгірший час у світі" для зупинки роботи, оскільки індустрія намагається повністю відновитися після пандемії.