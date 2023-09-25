За нинішнього стану будівельної галузі Україна не відновить Каховську ГЕС - дослідження

В Україні через дефіцит кадрів наразі не вистачить фахівців для будівництва нової Каховської ГЕС та облаштування водосховища.

Про це заявляють в Конфедерації роботодавців України, яка провела дослідження наявності в Україні кваліфікованих кадрів, необхідних для будівництва дамби, ГЕС та облаштування водосховища.

"Якщо відбудова ГЕС почнеться у 2024 році, то досвідчених кваліфікованих працівників в Україні знайти буде важко або неможливо", – йдеться у дослідженні.

"З великою ймовірністю можна сказати, що в Україні нема достатньої кількості спеціалістів, щоб за пʼять років у режимі 24/7 привести до ладу водосховище площею 2,16 тис км2 (як 2,5 площі Києва) та береговою лінією 896 км (як від Львова до Харкова), а також меліоративні канали довжиною 1,1 тис км та збудувати нову ГЕС", - стверджують в Конфедерації роботодавців.

Реклама:

Згідно з прогнозами, у регіоні знаходження Каховської ГЕС, дамби та водосховища (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області) лише за трьома напрямками, де має бути задіяна найбільша кількість кваліфікованих працівників – монтажники, оператори важкої будівельної техніки (бульдозери, грейдери) та монтажники залізобетонних конструкцій – дефіцит кадрів становитиме від 6 до 45%.

"Усі перелічені фахівці потрібні для відновлення водосховища, обладнання каналів, зведення конструкцій ГЕС та монтажу обладнання. З урахуванням того, що в макрорегіоні потрібно відновлювати не тільки ГЕС, а й десятки міст та сотні сіл, то цих фахівців, швидше за все, не вистачить", – йдеться у дослідженні.

У Конфедерації роботодавців України відзначили, що для зменшення дефіциту в стислі строки потрібно застосувати військовий досвід, коли нові спеціальності та нову техніку освоїли тисячі українських військових.

Реклама:

"В основі цих процесів – чітке розуміння необхідної чисельності фахівців, виходячи із завдань, кількості й типів техніки, що є на фронті. Такий же підхід потрібно використати й на "трудовому фронті", роблячи поправку на вільність вибору професій, рівень зарплат та умови праці", – зазначається у дослідженні.

Нагадуємо:

Україна зробила перший крок для будівництва нової Каховської ГЕС та водосховища – компанія "Укргідроенерго" підписала меморандум про співпрацю щодо будівництва ГЕС з канадською компанією Aecon, яка є основним підрядником при будівництві ГЕС "Site C" на заході Канади.

Своєю чергою Кабмін схвалив проєкт з відбудови Каховської ГЕС з експериментальними термінами й хоче відбудувати ГЕС за два роки, попри те, що фахівці називають мінімальний термін для відбудови - 5-7 років.

Разом з тим, Каховську ГЕС можуть не відбудовувати, якщо вдасться розв'язати низку технічних питань, пов'язаних зі спустошенням Каховського водосховища.