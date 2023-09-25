Кабмін спрямував 21,8 мільярда грантів від Японії на відновлення України

фото: укрінформ

Кабінет міністрів спрямував 21,8 мільярда гривень грантових коштів від японського уряду на відновлення України. Грантову угоду підписали з Японським агентством міжнародного співробітництва (Japan International Cooperation Agency, JICA).

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Ці кошти отримані відповідно до грантових угод між Урядом України та JICA - Japan International Cooperation Agency Японським агентством міжнародного співробітництва, підписаних 9 березня та 13 квітня 2023 року. Уряд також затвердив Порядок використання коштів, наданих відповідно до цих грантових угод", - йдеться у повідомленні.

"Насамперед йдеться про забезпечення базових потреб наших громадян та відновлення критичної інфраструктури. Навесні ми підписали дві грантові угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва, на загальну суму понад 500 млн доларів. Ці кошти спрямовуються на невідкладні проєкти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров’я та освіти.

Реклама:

Так, відповідно до рішення уряду, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 7,92 млрд грн", - заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За угодами, грантові кошти будуть використані для покращення та підтримки таких напрямків:

обладнання для гуманітарного розмінування

транспортне обслуговування

енергетичне обслуговування

управління відходами руйнувань

водопостачання

медичне обладнання

обладнання для надання освітніх послуг

аграрного сектору

сектору суспільного мовлення

сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.

У міністерстві пояснили, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) координує офіційну допомогу уряду Японії іншим державам. Агентство відновило свою роботу в Україні з початку 2023 року.

Реклама:

Нагадаємо:

Бізнес Японії готовий долучитись до відбудови України та пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення.

9 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші та представниками японських компаній, щоб обговорити можливості співпраці у сфері бізнесу.

Економічна правда