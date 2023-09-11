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Бізнес Японії пропонує сучасні технології для прискорення відновлення України

Понеділок, 11 вересня 2023, 10:07 - Анастасія Дячкіна

Бізнес Японії готовий долучитись до відбудови України та пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення. 

Про це йшлося під час зустрічі міністра економіки Юліъ Свириденко з представниками бізнес-делегації Японії. 

До прикладу, в місті Буча пропонують створити зелену індустріальну зону площею 3 тис га. Там здійснюватимуть виробництво зеленого водню – це сприятиме енергетичній незалежності Бучі.

Також японський бізнес пропонує технології, застосування яких буде корисним в процесі відновлення України, зокрема:

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  • медичні технології та програми для прогнозування, профілактики та лікування ПТСР та розладів, пов’язаних зі стресом;
  • системи очистки питної води з функцією автономної роботи та обслуговування;
  • системи для наукової підтримки агровиробництва тощо.

Своєю чергою українська сторона презентувала напрацьовані українські проєкти для залучення інвестицій.

У зустрічі зокрема брали участь представники компаній, які працюють в сферах охорони здоро’я, електронної комерції, комунікації та фінансових технологій, виробництва транспорту та промислових товарів, такі як Rakuten, Allm та інші.

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Економічна правда 

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