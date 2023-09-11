Бізнес Японії пропонує сучасні технології для прискорення відновлення України

Бізнес Японії готовий долучитись до відбудови України та пропонує низку сучасних технологій, що сприятимуть прискоренню відновлення.

Про це йшлося під час зустрічі міністра економіки Юліъ Свириденко з представниками бізнес-делегації Японії.

До прикладу, в місті Буча пропонують створити зелену індустріальну зону площею 3 тис га. Там здійснюватимуть виробництво зеленого водню – це сприятиме енергетичній незалежності Бучі.

Також японський бізнес пропонує технології, застосування яких буде корисним в процесі відновлення України, зокрема:

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медичні технології та програми для прогнозування, профілактики та лікування ПТСР та розладів, пов’язаних зі стресом;

системи очистки питної води з функцією автономної роботи та обслуговування;

системи для наукової підтримки агровиробництва тощо.

Своєю чергою українська сторона презентувала напрацьовані українські проєкти для залучення інвестицій.

У зустрічі зокрема брали участь представники компаній, які працюють в сферах охорони здоро’я, електронної комерції, комунікації та фінансових технологій, виробництва транспорту та промислових товарів, такі як Rakuten, Allm та інші.

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Економічна правда