Великий бізнес Японії зацікавлений у довгостроковій співпраці з Україною – Шмигаль 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші та представниками японських компаній, щоб обговорити можливості співпраці у сфері бізнесу.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Прем'єр зазначив, що великий бізнес Японії зацікавлений у довгостроковій співпраці з Україною.

"Подякував Японії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за фінансову, гуманітарну підтримку, за санкції проти РФ. Вже отримали від Японії 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги та продовжуємо співпрацю", – написав Шмигаль.

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Також сторони обговорили перспективи взаємодії у відновленні житла, в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, в підтримці малого та середнього бізнесу, в гуманітарному розмінуванні.

"Створюємо сприятливий бізнес-клімат для залучення інвестицій. Розраховуємо, що японські компанії стануть резидентами Дія.City – простору, який дає унікальні правові та податкові переваги", – додав Шмигаль.

Йошімаса Хаяші заявив, що Японія передасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування. Японські підприємці, у свою чергу, представили конкретні проєкти співпраці, зокрема, у сферах зв’язку, інфраструктури та медицини.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Японія надасть Україні допомогу на суму до 7 мільярдів доларів.