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SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink

Неділя, 24 вересня 2023, 14:56 - Ігор Пилипів

Ракета компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту ще 22 інтернет-супутники Starlink.

Про це повідомляє SpaceX у X (Twitter).

Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 була запущена з космодрому в американському штаті Флорида вранці у суботу 23 вересня.

Нагадаємо:

Комітет американського Сенату зі збройних сил, який розслідує обмеження Ілоном Маском роботи супутникового інтернету Starlink біля окупованого росіянами Криму, щоб зірвати атаку України, кажуть про виявлені серйозні проблеми з відповідальністю у сфері нацбезпеки США. 

Раніше телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, заявив, що Ілон Маск зірвав українську атаку на Севастополь у 2022 році, відключивши Starlink.

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Згодом Маск заявив, що передав частину обладнання та послуг Starlink під контроль Пентагону.

SpaceX космос інтернет
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