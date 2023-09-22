Заборона експорту дизелю палива з РФ підняла ціни в Азії

Ціни на дизельне пальне в Азії зросли після несподіваної російської заборони на експорт.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що заборона РФ на експорт дизельного пального, схоже, посилить дефіцит на світових ринках палива, оскільки попит зростатиме в зимові місяці.

В Азії додаткова складність полягає в тому, що відновлення китайської авіації також набирає темпів, підвищуючи споживання авіаційного палива — продукту з властивостями, подібними до дизельного.

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"Багато чого залежатиме від того, як довго Росія зберігатиме заборону на експорт палива", — сказав аналітик Банку Співдружності Австралії Вівек Дхар.

Відповідно у п’ятницю ціни на дизельне пальне зросли на 3,4% до 30,21 долара за барель. Проте дана ціна є значно нижчою за серпневий пік 34 дол за барель, що є найбільшим показником із січня.

"Безпосередній вплив буде пом’якшено тим, що Росія дозволить експортувати паливні вантажі, якщо вони вже прийняті до відправлення Російськими залізницями або мають навантажувальні документи для морського транспортування", – йдеться в повідомленні.

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Попри те, що РФ не повідомила часові рамки, протягом якого буде діяти заборона на експорт дизельного пального, а також додаткова заборона на поставки бензину, є поширені очікування, що вона буде короткою.

Нагадаємо:

Російський уряд ввів тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного палива для стабілізації цін на паливо внутрішнього ринку.

Російські автозаправні станції вже третій місяць зазнають збитків через зростання біржових цін на паливо.

Перед цим у Росії вперше в історії біржова вартість бензину АІ-95 піднялася вище за 76 тисяч рублів за тонну.