Після 17 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну 262 німецькі компанії продовжують заробляти в РФ та сплачувати податки до бюджету країни-агресора.

Про це йдеться в послідженні Київської школи економіки (KSE).

"KSE Institute ідентифікував 393 німецькі компанії, що працювали на російському ринку, з них 262 (67%) – залишаються в Росії, тоді як ще 98 (25%) "виходять" і лише 33 (8%) – повністю вийшли через продаж або ліквідацію", - йдеться в повідомленні KSE Institute.

За даними KSE Institute, у 2022 році майже 400 німецьких компаній, які працювали в Росії, сплатили лише у вигляді податку на прибуток до російського бюджету більше 400 млн доларів (перед початком вторгнення загальна сума сплачених компаніями податків становила понад 2,3 млрд доларів).

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Це рекордний показник серед усіх країн ЄС – більшу суму в якості податкових відрахувань віддали тільки компанії з США.

Крім того, Німеччина є одним із провідних іноземних роботодавців у Росії (наймала до вторгнення близько 165 тис. осіб), була третьою після США (близько 400 тис. осіб) і Франції (близько 250 тис. осіб), яка була на 2 місці.

Водночас багато німецьких компаній після 24 лютого 2022 року пішли з Росії, серед них: Siemens, Daimler, Mercedes-Benz Group, Henkel, Robert Bosch, Wella тощо.

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Водночас такі гіганти, як Metro, Bayer, HeidelbergCement, Hochland, Knauf Gips та інші продовжують заробляти в Росії та сплачують податки до бюджету країни-агресора.

Німецькі компанії, що залишилися, не бентежить той факт, що вони опинилися одночасно між західними санкціями та громадським обуренням, з одного боку, та все більш ворожим російським урядом, з іншого боку.

Яскравим прикладом є введення тимчасового управління в компанії Uniper SE та, по суті, її націоналізація.

Ба більше, Кремль ускладнює західним компаніям продаж своїх російських активів – і встановлює жорсткі умови, коли вони це роблять. Німецьким інвесторам, як і іншим зі списку "недружніх" країн, тепер необхідно отримувати офіційний дозвіл від міністерства або відомства, іноді навіть особисто від Путіна щодо продажу власних активів в Росії, що створює додаткові перешкоди та значно зменшує шанси остаточно покинути російський ринок.

Ймовірно для таких компаній переважають інші шальки терезів, на яких - відхід конкурентів, що значно збільшив їхній оборот.

ий ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 532 (15,5% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

Нагадуємо:

Напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку кандидатів на санкції 14 російських імпортерів верстатів німецького виробника SPINNER.

А 20 вересня проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch повідомив що німецький верстат Spinner для виготовлення російських боєприпасів просто зараз прямує з Туреччини до РФ.