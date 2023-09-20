Німецький верстат для виготовлення боєприпасів просто зараз прямує до Росії - Trap Aggressor

Німецький верстат Spinner для виготовлення російських боєприпасів просто зараз прямує з Туреччини до РФ.

На цьому наголошується в заяві проєкту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch.

"Ворог щоденно атакує українські міста та села ракетами, безпілотниками та снарядами. І саме ці снаряди до сьогодні Росії допомагає виготовляти німецька компанія Spinner", - йдеться в повідомленні.

АТ "Серовский механический завод", який знаходиться під санкціями з березня 2023 року - російське підприємство військово-промислового комплексу, що виготовляє артилерійські снаряди та корпуси до них, входить до держкорпорації "Ростех".

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Серед іншого, завод виготовляє корпуси для 152-мм снарядів для самохідної артилерійської установки "Коаліція-СВ", що застосовуються у війні проти України. Під санкціями України з березня 2023-го року.

Російський завод замовив верстат моделі U5-630, який використовується для високоточної обробки деталей зі складним профілем. У цьому випадку, деталей снарядів для танків у війні проти українців.

"За нашими даними, 30 серпня 2023 року агрегат помістили у вантажівку у Туреччині (там знаходиться один з філіалів компанії Spinner), щоб доставити до паромної переправи Стамбул – Туапсе. На російському заводі обладнання очікують вже до кінця вересня. Імпортер пристрою – російське товариство "ЮМАК"", - наголошує Trap Aggressor.

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Цю інформацію проєкту підтвердили й в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там також надіслали офіційного листа безпосередньо виробнику компанії Spinner, щоб повідомити його, що верстат фактично проданий російській армії та буде використовуватися для виробництва боєприпасів.

"Ми не сумніваємося, що цей пристрій критичний для російської агресії в Україні. Ми закликаємо наших німецьких і турецьких партнерів зупинити цю доставку", – зазначила очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.

Компанія Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH (головний офіс м. Мюнхен, Німеччина) – німецький виробник високоточних верстатів з виробничими потужностями в Німеччині, Болгарії та Туреччині. З 2011 року має представництво в Москві, РФ. Інформацію про російський офіс до сьогодні можна побачити на сайті компанії.

Spinner системно та регулярно, навіть після повномасштабного вторгнення, продовжує співпрацювати з російськими компаніями, які підсилюють воєнно-промисловий комплекс агресора. І "Серовский механический завод" – не єдиний.

У 2021 році підприємство Spinner постачало верстати безпосередньо підприємству "РТ-техприемка" (під санкціями в США, Швейцарії та Україні), що відповідальне за контроль якості та підвищення ефективності виробництва підприємств корпорації "Ростех".

Так само, після початку повномасштабного вторгнення, у липні та серпні 2022-го року, серед імпортерів обладнання Spinner було російське підприємство "ОКБ "Кристалл" (під санкціями в Україні), що виробляє комплектуючі для російської авіації – Су та Міг.

Постачальником верстатів на понад 1 млн доларів була безпосередньо Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH. Двічі верстати постачались з Німеччини та один раз – з Туреччини.

Російське підприємство "Авіаавтоматика" ім. В.В. Тарасова", яке розробляє комплектуючі для винищувачів Су-35 та перебуває під санкціями ЄС, США, Швейцарії, Японії та України, 12.12.2022 року та 20.07.2023 року опублікувало повідомлення на федеральному російському ресурсі про укладення договорів лізингу верстатів виробництва Hermle (Німеччина) та Spinner (Німеччина). Кінцевий споживач залишився невідомим.

У 2023 році німецька Spinner перестала напряму поставляти на підприємства російського ВПК свої товари, а почала використовувати компанії-посередники та країни-посередники: Туреччину, ОАЕ, Китай, Киргизстан.

"Вочевидь, з метою приховати кінцевих споживачів та уникнути санкційних обмежень", - припускають в Trap Aggressor.

Більше того, у 2023-му році загальна сума постачань обладнання Spinner до РФ вже на зараз складає 10,5 млн доларів, що у 6 разів більше, ніж за весь 2021-ий рік.

"Сподіваємося, що згодом доставка (верстат моделі U5-630, Spinner) буде зупинена. Водночас ми продовжуємо активно працювати над тим, щоб припинити практику виробництва зброї, яку росіяни використовують для вбивства українців, на приладах, виробництва країн G7", – зазначила Агія Загребельська.

Нагадуємо:

Напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку кандидатів на санкції 14 російських імпортерів верстатів німецького виробника SPINNER.