Міноборони вимагає від постачальника відшкодування 446 мільйонів за неякісні сухпаї

Міністерство оборони подало позов до підприємства, яке постачало неякісні сухпайки армії, щодо стягнення попередньої оплати і пені на понад 456 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Договір з підприємством було укладено березня 2022 року для забезпечення Київського гарнізону.

"Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456, 660 млн грн (430 млн - сума договору, 26,660 млн - пеня)", – зазначають в Міноборони.

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Господарський суд Києва ухвалив рішення про арешт рахунків компанії 9 січня 2023 року. У лютому до справи було залучено Офіс генерального прокурора.

У міністерстві додають, що 1 вересня суду задовольнив вимоги щодо розірвання додаткової угоди з постачальником, 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.

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У період з липня по серпень Міністерство оборони уклало низку угод на постачання зимового одягу для військовослужбовців на 1,28 млрд грн.

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