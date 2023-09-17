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Держсекретар США і Генсек ООН обговорили "зернову ініціативу" 

Неділя, 17 вересня 2023, 15:15 - Ігор Пилипів

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, обговоривши "зернову ініціативу" та війну РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту. 

Зазначається, що Держсекретар США провів розмову з Генсеком ООН напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї, під час якої сторони обговорили широке коло питань, включно з Чорноморською зерновою ініціативою та війною Росії проти України.

Крім того, Блінкен поділився інформацією про проведені в США паралельні заходи, присвячені боротьбі із загрозою синтетичних наркотиків, використанню штучного інтелекту для просування Цілей сталого розвитку ООН, а також залученню приватного капіталу до великих інфраструктурних проектів. 

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Нагадаємо:

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив про готовність робити все можливе для відновлення чорноморської "зернової ініціативи" та має намір обговорити це питання з усіма сторонами угоди на полях генасамблеї.

ООН веде таємні переговори з Російською Федерацією про укладання угоди, у рамках якої в обмін на відновлення зернової угоди терористичному режиму Володимира Путіна будуть скасовані наріжні санкції, запроваджені після широкомасштабного вторгнення в Україну.

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