Ще 2 країни ЄС перевірять iPhone 12 на підвищений рівень радіації після заборони продажу у Франції

Нідерланди та Німеччина слідом за Бельгією заявили, що розглянуть питання про те, що iPhone 12 випромінює занадто багато електромагнітного випромінювання, після того як Франція наказала Apple припинити продажі.

Про це повідомляє ВВС.

Французьке національне агентство частот (ANFR) заявило у вівторок, що випробування на iPhone 12 виявили випромінювання вище допустимого.

Нідерландське агентство цифрової інфраструктури (RDI) заявило, що на підставі французьких тестів немає сумнівів, що рівні радіації були перевищені. RDI заявив, що зв’яжеться з Apple, але додав, що "гострого ризику для безпеки немає".

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Німецьке мережеве агентство BNetzA повідомило, що французьке розслідування може призвести до заходів, які застосовуватимуться до всіх країн-членів ЄС.

Нагадуємо:

Франція наказала Apple припинити продаж iPhone 12 через надмірне електромагнітне випромінювання.

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Уряд Бельгії розгляне потенційні ризики для здоров'я, пов'язані з iPhone 12 після того, як Франція заборонила продажі через порушення граничних норм радіаційного опромінення.