Україна та Південна Корея домовилися про кредитування для залучення корейських інвестицій

фото: ОП

Україна та Південна Корея підписали угоду, яка передбачає надання пільгових кредитів для реалізації проєктів в Україні за участю корейських компаній.

Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

"У присутності Президента України й міністра земель, інфраструктури та транспорту Кореї було підписано Угоду між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF)", – йдеться в повідомленні.

Згідно з угодою передбачено надання пільгових кредитів для реалізації проектів в Україні за участю корейських компаній.

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Угода з українського боку була підписала першим віце-прем’єр-міністром, міністром економіки Юліє Свириденко, а з корейського – Послом Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.

Президент Зеленський подякував корейській стороні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та ухвалені рішення щодо надання вагомої практичної допомоги нашій країні.

"Вдячний за рішення уряду Республіки Корея щодо виділення Україні фінансової підтримки розміром 2,3 мільярда доларів США на відбудову та відновлення. Це дасть відчутний поштовх для розвитку української інфраструктури", – зазначив Зеленський.

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Крім того, Зеленський закликав корейського бізнесу до активної роботи на українському ринку та участі в реалізації проектів у сферах розвитку атомної та відновлюваної енергетики, машинобудування, автомобільної промисловості, видобутку літію, нафтопереробки, "зеленої" металургії, залізничного транспорту, водних ресурсів та місцевої інфраструктури.

Нагадаємо:

Південна Корея з початку великої війни надала Україні 10 вантажів гуманітарної допомоги енергетичному сектору та зацікавлена в інвестиціях в відновлення енергосектору.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив про надання Україні 2,3 млрд дол фінансової допомоги на відновлення з 2025 року.