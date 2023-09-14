ВАКС залишив Насірова під вартою, але зменшив заставу до 130 мільйонів

Судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Судді продовжили тримання Насірова під вартою до 12 листопада, але замість встановлених раніше 261 млн грн застави тепер він має внести 130 млн грн, зазначили в ЦПК.

При цьому, у разі внесення застави, Насіров буде зобов'язаний прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Києва без дозволу суду, утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

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"Сам Насіров стверджував, що ані він, ані його родичі не мають можливості внести заставу, оскільки розмір застави у 261 грн. млн не відповідає його майновому стану. Максимальна сума яку він може внести, становить 10 млн грн.

Крім цього він, нібито, має проблеми із здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 23 вересня строк тримання під вартою колишнього голови ДФС Романа Насірова з альтернативою застави в розмірі 261 млн грн.

Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол (загалом понад 722 млн грн) хабаря для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до суду.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Економічна правда