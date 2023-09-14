Росіян масово завозять на окуповані території України, обіцяючи великі зарплати 

У Росії процвітає бізнес із працевлаштуванням росіян на окупованих територіях, у що вкладаються гроші через рекрутингові агентства невідомими кінцевими замовниками.

Такий висновок можна зробити з розслідування російських ЗМІ, які вивчали проблему сплеску трудової міграції, що зафіксована у Центральному федеральному окрузі, Сибіру та на півдні Росії.

На офіційному рівні цю проблему воліють не фіксувати. Зокрема, в Росстаті заявили, що поки що не надають статистики по окупованих регіонах. Хоча, як пишуть ЗМІ, окуповані регіони мають передавати статистику, зокрема - про чисельність робочої сили та зарплати.

Водночас, про це пише Банк Росії в доповіді "Регіональна економіка", на що звернули увагу російське видання "Ведомости".

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Перетікання трудових мігрантів на окуповані території Банк Росії виявив методом опитування підприємств. Скільки всього було опитано компаній, у доповіді не уточнюється.

Видання також вивчило рекрутинговий сайт HeadHunter і виявило розміщення сотень вакансій, які пропонують роботу нібито в Ростові-на-Дону, Таганрозі та інших прикордонних з Україною містах. Але в тексті вакансії уточнюється, що "робота вестиметься переважно на об'єктах Маріуполя, Бердянська" та інших окупованих міст.

При цьому "роботодавці" готові вкладати в цей бізнес гроші, пропонуючи зарплати, які відчутно вищі, ніж у російських регіонах.

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Так, наприклад, за середніх нарахувань по Росії в червні 76 604 руб, в окупованих регіонах пропонують попрацювати за 180 тис рублів на місяць.

При цьому, рівень вкладень в окуповані території очевидно не пов'язаний з потребами місцевої економіки. Принаймні, такий висновок можна зробити із заяв про дефіцит кадрів у цих регіонах.

Росіяни ж завозять туди водіїв, вантажників, робітників для сільського господарства та будівельників і гірників для роботи в гірничій промисловості, що вказує на викачування ресурсів з окупованих територій.

"Рівень зарплат у нових регіонах зростає випереджаючими темпами, оскільки вони отримали велике фінансування", - розповів "Ведомостям" провідний експерт Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування Ігор Поляков.

Нагадуємо:

Пропагандистські російські ЗМІ відкрито визнають, що РФ вивозить зерно та інший урожай з окупованих територій України.

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