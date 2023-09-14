У Китаї спростували заборону використання iPhone для чиновників

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Китай не видава жодних законів або правил, які б забороняли використання iPhone або телефонів будь-якої іншої іноземної марки для держслужбовців та чиновників.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає CNN.

"Ми завжди були відкриті для іноземних компаній і вітаємо їх, щоб вони скористалися можливостями та розділили плоди економічного розвитку Китаю", — сказала речниця Міністерства закордонних справ.

Вона додала, що Китай помітив багато повідомлень ЗМІ про інциденти безпеки iPhone від Apple і що країна надає великого значення інформаційній та кібербезпеці.

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Нінг також закликала іноземні компанії стільникового зв’язку в Китаї дотримуватися законів країни про конфіденційність і запобігати "будь-якій особі чи організації" красти дані, що зберігаються на телефонах їхніх клієнтів.

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Нагадуємо:

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Минулого тижня газета The Wall Street Journal щ посиланням на джерела повідомила, що Китай заборонив використання iPhone офіційними особами центрального уряду.

Ринкова вартість компанії Apple впала на майже 200 мільярдів доларів всього за два дні, на тлі можливої заборони використання iPhone для державних установ і державних компаній Китаю.