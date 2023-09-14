Всі розділи
Укр / Рус

У Китаї спростували заборону використання iPhone для чиновників

Четвер, 14 вересня 2023, 09:47 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Китай не видава жодних законів або правил, які б забороняли використання iPhone або телефонів будь-якої іншої іноземної марки для держслужбовців та чиновників.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає CNN.

"Ми завжди були відкриті для іноземних компаній і вітаємо їх, щоб вони скористалися можливостями та розділили плоди економічного розвитку Китаю", — сказала речниця Міністерства закордонних справ.

Вона додала, що Китай помітив багато повідомлень ЗМІ про інциденти безпеки iPhone від Apple і що країна надає великого значення інформаційній та кібербезпеці.

Реклама:

Нінг також закликала іноземні компанії стільникового зв’язку в Китаї дотримуватися законів країни про конфіденційність і запобігати "будь-якій особі чи організації" красти дані, що зберігаються на телефонах їхніх клієнтів.

Читайте також: Майже той самий iPhone, тільки трішки дорожче: що нового показала Apple

Нагадуємо:

Реклама:

Минулого тижня газета The Wall Street Journal щ посиланням на джерела повідомила, що Китай заборонив використання iPhone офіційними особами центрального уряду.

Ринкова вартість компанії Apple впала на майже 200 мільярдів доларів всього за два дні, на тлі можливої заборони використання iPhone для державних установ і державних компаній Китаю.

Китай Apple iPhone
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Менше слів, більше Делі: як Індія прагне забрати в Китаю статус "фабрики світу" 12 вересня 2023, 15:00
UBS різко скорочує штат в Азії через уповільнення економіки Китаю 11 вересня 2023, 20:05
Збитковий "Газпром" збільшить знижку на газ для Китаю до 50% 11 вересня 2023, 15:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті