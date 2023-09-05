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Від розміщення ОВДП залучили ще понад 6 мільярдів

Вівторок, 5 вересня 2023, 19:33 - Анастасія Жарикова

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 вересня залучило 6,43 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Від розміщення облігацій з терміном погашення 1,8 роки під 18,31% залучили 3,48 мільярда гривень.

Трирічні ОВДП під 19,19% розмістили на 2,95 мільярда гривень (ставку збільшили на 0,01%)

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"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - наголосили в Мінфіні.

 
Мінфін

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення ОВДП 29 серпня залучило 7,3 млрд грн, ставку однієї з позицій знизили.

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Мінфін ОВДП облігації
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