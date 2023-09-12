Зміни до бюджетного кодексу: Кабмін показав, куди підуть податки із доходів військових

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу, які, серед іншого, передбачають розподіл за відповідними напрямками податків з доходів військових.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, змінами до Бюджетного кодексу України, які розроблені Кабміном, пропонується зараховувати до спеціального фонду держбюджету надходження від оподаткування доходів, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачуються на відповідній території України.

Це стосується грошового забезпечення, винагород та інших виплат.

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Передбачається спрямування зазначених надходжень за такими напрямами:

50% – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

50% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Прогнозний обсяг таких надходжень з 1 жовтня 2023 року до кінця року складає 25,8 млрд гривень. У 2024 році - 93,7 млрд гривень.

У разі ухвалення, дана норма діятиме з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

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Також, Кабмін вирішив спрямовувати у період дії воєнного стану на забезпечення підтримки обороноздатності держави залишки вільних коштів місцевих бюджетів та залишки коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду. Такі кошти розподілятимуться рішеннями відповідних місцевих рад.

Нагадуємо:

Податки із грошового забезпечення військових становлять майже 23% доходів місцевих бюджетів.

Третина бюджету України йде на виплати військовим.

Військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення (аналог заробітної плати) та щомісячні надбавки, встановлені на період воєнного стану (30 тис грн, 50 тис грн або 100 тис грн).

У серпні уряд змінив порядок виплати та розміру додаткової винагороди для військовослужбовців: їм повернули доплати у 30 тис грн, передбачили виплати для поранених бійців, а також інструкторів, курсантів та строковиків. Щодо виплати додаткової винагороди зміни застосовуються з 1 червня 2023 року.