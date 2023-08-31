ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику голови Мінагро Висоцькому

Тарас Висоцький фото: latifundist

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав першому заступнику міністра агрополітики Тарасу Висоцькому, підозрюваного в розтраті понад 62 млн гривень під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави у 805 тисяч гривень.

Про це пише "Суспільне".

Зазначається, що на початку засідання адвокат Максим Комарницький долучив заяви громадян, що готові взяти на поруки Висоцького - це народні депутати від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук та Ігор Марчук.

Також адвокати зачитали листування Висоцького з різними торговими мережами ("АТБ", "Сільпо", "Ашан" і т.д..), а також діалоги із представниками ВЦА, які брали участь у закупці.

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"Так, зокрема Комарницький процитував один із діалогів із працівником Черкаської ВЦА - Романом Карманніком: "4 квітня. Карманнік пише: "Доброго дня, нам дзвонять і кажуть, що цій компанії погодили продаж, у них макарони по 60 грн. Ми беремо макарони удвічі дешевше. На що Висоцький відповів: "Якщо є можливість брати дешевше, беріть дешевше".

Пізніше адвокати долучили до справи отримані ними ціни від різних торгових мереж, де вартість на макарони у березні минулого року коливалися в середньому від 60 грн до більш як 100", - пише "Суспільне".

При цьому прокурор Олексій Колотило заявив, що "представник ВЦА писав, що 60 - дорого, вони закуповують вдвічі дешевше".

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Крім цьрого, за словами сторони обвинувачення, далі в діалозі йдеться, що нібито адміністрації змушують, аби вони закупляли продукції саме в цих компаніях.

"Головне товарознавча експертиза показала, що можна було дешевше знайти. Економічна експертиза показала, які збитки були", - підкреслив Колотило.

Також прокурор додав, що товари закуповували від імпортерів попри те, що є вітчизняні виробники.

Сам Висоцький сказав, що список виробників, у яких можна закуповувати товари, затверджував уряд, а далі до нього зверталися представники ВЦА.

"Ми вже дізнавалися, чи є в наявності. Була людина, яка два місяці без вихідних перевіряла ціни, аби не було макаронів по 200 грн чи по 1000, в потім я вже перевіряв. А після того вже ВЦА перевіряли, чи привезли продукцію, чи хороша вона. І відправляли в систему", - додав перший заступник міністра.

Прокурор просив обрати Висоцькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу 4,9 млн, а серед ризиків перерахував, зокрема, переховування, вплив на свідків та знищення або спотворення доказів.

"До мене слідчі прийшли рано, ми з дружиною все віддали. Все відкрито було. Ми приходили на кожний допит. Моя сімʼя всі дні в Україні. Тож переховуватися я не планую", - заявив під час засідання Висоцький.

Інші ризики адвокати також назвали безпідставними, тому просили можливість взяття на поруки або особисте зобов'язання.

При цьому суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення й призначив Висоцькому запобіжний захід у вигляді застави в 805 тисяч гривень.

Також у разі внесення застави на Висоцького покладуть такі обов'язки - прибувати на кожен виклик, повідомляти про зміну місця проживання.

За словами адвоката, з моменту оголошення ухвали дається 5 днів для того, аби внести заставу.

Якщо ж цього не зробити в зазначений термін, то у сторони обвинувачення з'являється право та можливість затримувати фігуранта й доставляти до суду для вирішення питання про обрання тяжчого запобіжного заходу.

Нагадаємо:

24 серпня 2023 року Тарасу Висоцькому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме - в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють, що викрили зловживання на закупівлі продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану на 62,5 мільйона гривень. До схем начебто причетні ексзаступник міністра економіки та перший заступник міністра аграрної політики.

Міністерство аграрної політики заперечує збитки або отримання неправомірної вигоди у справі, яка інкримінується заступнику міністра Тарасу Висоцькому.

Економічна правда