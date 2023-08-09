Польща закликає ЄС допомогти з транзитом українського зерна через Балтійські порти

Польща закликає ЄС допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб збільшити поставки українського зерна через Балтійське море.

Про це повідомив міністр сільського господарства країни Роберт Телус, передає Bloomberg.

За його словами, експорт українських зернових через польські порти в червні зріс до 260 тис тонн. Це більш ніж вдвічі більше, ніж раніше цього року, і, ймовірно, зросте ще більше, оскільки вихід Росії з чорноморської "зернової угоди" змусить Україну шукати альтернативні маршрути.

"Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів, які будуть виключно для транспортування зерна, так звані агропорти", – сказав Телус.

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Польща вже веде ранні переговори з Литвою про перенесення фітосанітарного контролю зі свого кордону до литовських портів, що має на меті прискорити транзит українського зерна.

Телус додав, що хоча термінали в Балтійському морі є альтернативою, основна маса вантажів усе одно проходитиме через південні порти.

Міністр повторив, що Польща не скасовує внутрішню заборону на продаж зерна з України, яка спливає в середині вересня.

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Агентство зазначає, що це налаштовує Варшаву на нове зіткнення з Брюсселем, який намагався обмежити заборону для п’яти країн, яку він схвалив у відповідь на різке падіння цін як тимчасовий захід. Україна неодноразово закликала ЄС скасувати обмеження, які не поширюються на товари, що прямують транзитом через ці країни.

"Потрібно будувати реальні коридори солідарності, якими українська продукція буде йти вглиб Європи", – сказав міністр.

Хоча перенасичення, спричинене різким зростанням імпорту з України на початку цього року, тепер ліквідовано, Телус очікує, що сховища швидко заповняться, оскільки ціни залишаються низькими, поки польські фермери збирають урожай 2023 року.

"Зняття заборони було б можливим лише в тому випадку, якщо б у Польщі почало вичерпуватися зерно", – зазначив він та додав, що такого ризику немає.

Нагадуємо:

Словаччина має намір підтримати Україну в експорті зерна на світові ринки за умови, що це не буде зроблено за рахунок власного сільськогосподарського сектору.

Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії після 15 вересня.