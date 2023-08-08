Росія почала створювати тіньовий флот зерновозів - Reuters

Росія дедалі більше змушена покладатись на тіньовий флот для експорту зерна, який переважно складається зі старих зерновозів Туреччини та Китаю.

Про це йдеться в статті Reuters, передає liga.net.

Відсутність кораблів у Росії та скорочення діяльності в країні-агресорі західних зернотрейдерів збільшують витрати на транспортування російської пшениці.

Попри це Росія збирається експортувати близькі до рекордних обсяги зерна. Однак наявний у РФ флот зернових суден значно нижчий за потреби.

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"Ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе Росія підтримувати рекордні темпи експорту, і якщо її не вирішити, це може підвищити світові ціни на пшеницю", – повідомили джерела агентства.

Росія була неволоволена зерновою угодою, зокрема й через те, що російські експортери продовольства зазнавали труднощів у роботі з західними компаніями - судновласниками, страховиками, банками. Компанії часто відмовлялися працювати з Росією, а в Москві такі дії називали "прихованими санкціями".

Щонайменше три великі судновласники відмовилися від будь-яких контактів із Росією вже з лютого 2022 року. Російські термінали та порти, як зазначають страховики, часто не можуть пройти перевірку на відсутність зв'язку із підсанкційними особами. Порушенням санкцій заходу може виявитись навіть заправка судна пальним у Росії.

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Ще торік Росія експортувала рекордний обсяг пшениці на суднах, зафрахтованих у міжнародних судновласників та трейдерів. Але вже з 1 липня йього року з Росією перестали працювати великі трейдери Louis Dreyfus, Viterra та Cargill.

Тож Росія почала фрахтувати судна у невеликих судновласників, не пов'язаних із цими трейдерами. Про збільшення російських заявок на такі судна на 40% (до 257) у липні повідомила платформа Shipfix.

Зрив зернової угоди, обстріли українських морських та дунайських портів та атака надводними дронами російського військового судна поблизу Новоросійська який є великим нафтовим та зерновим протом, спричинили різке подорожчання страхових премій на перевезення російського зерна. За словами джерел агентства, ці додаткові премії обчислюються десятками тисяч доларів щодня.

Також різко підвищили ціни на послуги судновласники, які ще погоджуються працювати з російськими чорноморськими портами. За словами одного з джерел Reuters, за перевезення російських вантажів просять на $10 000 на день більше, ніж за такі самі вантажі з портів Болгарії та Румунії.

У грудні 2022 року в російському уряді оголосили про план побудови флоту з 61 нового зернового судна, посилаючись на "санкційний тиск і відмову багатьох міжнародних перевізників співпрацювати з Росією". Однак про жодні замовлення досі невідомо.

Зараз у Росії є 31 зерновоз. Більшість із них старі та невеликі, тож у найближчому майбутньому країні доведеться фрахтувати іноземні судна у тих, хто погодиться з нею працювати.

Нагадуємо:

"Тіньовий флот" танкерів, який виник аби забезпечити транспортування російської нафти, скоротився вдесятеро.

Раніше повідомлялось, що російський "тіньовий флот" танкерів, що перевозить санкційну нафту по всьому світу, починає молодшати, протидіючи багатомісячній тенденції використання найстаріших і найнебезпечніших суден у світі.