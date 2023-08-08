Адвокати Жеваго кажуть, що не знайшли жодної інформації про накладення на нього санкцій

Юристи, що представляють інтереси Костянтина Жеваго, заявляють, що не знайшли в офіційних джерелах жодної інформації про накладення на їхнього клієнта в Україні персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це повідомляє телеканал "Еспресо" з посиланням на адвоката Жеваго Наталію Пушину.

"Інформація про осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, опублікована на офіційних сайтах ВРУ, ОП та РНБО. Нами перевірені зазначені офіційні джерела. Жодної згадки про застосування санкцій до К. Жеваго вони не містять", - повідомила Пушина.

При цьому Пушина посилається також на відповідь Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), вважаючи її підтвердженням відсутності санкцій.

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Проте у відповіді лише зазначається, що ані РНБО, ані секретар Ради нацбезпеки не уповноважені збирати, реєструвати, накопичувати чи поширювати дані осіб, на яких накладені санкції. Та порадили самостійно шукати таку інформацію в указах президента.

Нагадуємо:

У червні 2023 року Служба безпеки поширила повідомлення про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), який підконтрольний Костянтину Жеваго. При цьому СБУ назвала Жеваго "підсанкційним мільярдером".

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Як відомо, 25 червня 2021 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти Біланівського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo. Про це йдеться у відповідному указі президента №266.

Мажоритарним акціонером і гендиректором Ferrexpo є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Решта повідомлень про юридичні проблеми Жеваго не лежать у санкційній площині.

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