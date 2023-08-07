Суд передав АРМА понад 24 мільйони з рахунків особи, пов’язаної з російським олігархом Гінером

За матеріалами Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора суд передав понад 24 мільйони гривень громадянина України, пов’язаного з російським олігархом Гінером, Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

ДБР виявило банківський рахунок фігуранта, який пов'язаний із діяльністю групи компаній VS Energy та олігархом й другом Путіна Євгенієм Гінером, у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України.

Гроші виявили в ході розслідування щодо заволодіння громадянами РФ об’єктами критичної енергетичної інфраструктури – обленерго.

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Правоохоронці встановили, що з початку великої війни до цієї особи перейшли українські активи компаній та осіб, пов’язаних Гінером та VS Energy

"Це було зроблено для того, аби приховати російський слід активів та унеможливити їх арешт", – зазначили в ДБР.

Загалом згадана особа здійснила банківські операції на понад 96 мільйонів гривень.

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань спільно з Службою безпеки повідомили про підозру російському олігарху Євгенію Гінеру, який побудував в тимчасово окупованому Криму дві ТЕС та постачав російській армії боєприпаси.

Євгеній Гінер через пов’язаних осіб є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine та володіє корпоративними правами ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго", АТ "Житомиробленерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "ЕК Севастопольенерго", а також готелями, металургійними заводами та торговельними центрами.

Стосовно Гінера рішенням РНБО України були введені санкції.

Наприкінці червня Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy - російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна - в дохід держави.

Наразі судом арештовано ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%), АТ "Херсонобленерго" (99,9 %), АТ "Чернівціобленерго" (96,8%), АТ "Житомиробленерго" (95,5%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ групи VS Energy загальною вартістю 2 млрд грн.

У лютому ВАКС прийняв рішення про конфіскацію 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) російського олігарха Гінера.