Атака на корабль біля Новоросійська може вплинути на експорт російської нафти – FT
Атака українського морського безпілотника, який пошкодити військово-морський корабель РФ біля порту Новоросійськ, поставила під загрозу інфраструктуру експорту російської нафти у Чорному морі.
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що СБУ разом з військово-морськими силами України завдали удару безпілотником по російському військово-морському кораблю біля порту Новоросійськ. Цей удар пошкодив корабель і, можливо, поставив під загрозу інфраструктуру експорту нафти, яка допомагає фінансувати вторгнення Росії в Україну.
"Атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях. США очолили зусилля, щоб зберегти російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання цін і завдати шкоди світовій економіці", – йдеться в повідомленні.
Новоросійськ є головним чорноморським нафтовим портом Росії, що експортує близько 600 тис барелів на день. Це також головний пункт експорту нафти з Казахстану, де закінчується магістраль Каспійського трубопровідного консорціуму з потужністю 1,2 млн барелів на добу.
За словами колишньої аналітикині ЦРУ, яка проводить дослідження сировинних товарів у RBC Capital Markets, США не сприйме все, що ризикує скоротити постачання російської нафти на ринок.
Вона додала, що одне занепокоєння Вашингтона полягає в тому, що західну підтримку Україні буде важче підтримувати, якщо виникне ширша енергетична криза.
Загалом ціни на нафту зросли майже на 15 відсотків за останній місяць до майже 85 доларів за барель, але реакція ринку на напад у п'ятницю 4 серпня була відносно приглушеною: нафта Brent подорожчала на 1,2 відсотка до 86 доларів за барель.
Нагадаємо:
Україна у п’ятницю, 4 серпня, опублікувала прибережне повідомлення, яким оголосила акваторії шести російських портів у Чорному морі такими, що перебувають під воєнною загрозою.
Після виходу з "зернової ініціативи" РФ заявила, що усі судна, які прямуватимуть в українські морські порти з 20 липня, розглядатимуться агресором як потенційні перевізники вантажів військового призначення.
Тоді ж Україна випустила дзеркальну заяву, попередивши про те, що розглядатиме всі судна, які прямуватимуть в порти РФ або окуповані українські порти, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.
Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".