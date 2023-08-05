Атака на корабль біля Новоросійська може вплинути на експорт російської нафти – FT

Морський порт у Новоросійську фото: Getty images

Атака українського морського безпілотника, який пошкодити військово-морський корабель РФ біля порту Новоросійськ, поставила під загрозу інфраструктуру експорту російської нафти у Чорному морі.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що СБУ разом з військово-морськими силами України завдали удару безпілотником по російському військово-морському кораблю біля порту Новоросійськ. Цей удар пошкодив корабель і, можливо, поставив під загрозу інфраструктуру експорту нафти, яка допомагає фінансувати вторгнення Росії в Україну.

"Атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях. США очолили зусилля, щоб зберегти російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання цін і завдати шкоди світовій економіці", – йдеться в повідомленні.

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Новоросійськ є головним чорноморським нафтовим портом Росії, що експортує близько 600 тис барелів на день. Це також головний пункт експорту нафти з Казахстану, де закінчується магістраль Каспійського трубопровідного консорціуму з потужністю 1,2 млн барелів на добу.

За словами колишньої аналітикині ЦРУ, яка проводить дослідження сировинних товарів у RBC Capital Markets, США не сприйме все, що ризикує скоротити постачання російської нафти на ринок.

Вона додала, що одне занепокоєння Вашингтона полягає в тому, що західну підтримку Україні буде важче підтримувати, якщо виникне ширша енергетична криза.

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Загалом ціни на нафту зросли майже на 15 відсотків за останній місяць до майже 85 доларів за барель, але реакція ринку на напад у п'ятницю 4 серпня була відносно приглушеною: нафта Brent подорожчала на 1,2 відсотка до 86 доларів за барель.

Нагадаємо:

Україна у п’ятницю, 4 серпня, опублікувала прибережне повідомлення, яким оголосила акваторії шести російських портів у Чорному морі такими, що перебувають під воєнною загрозою.

Після виходу з "зернової ініціативи" РФ заявила, що усі судна, які прямуватимуть в українські морські порти з 20 липня, розглядатимуться агресором як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Тоді ж Україна випустила дзеркальну заяву, попередивши про те, що розглядатиме всі судна, які прямуватимуть в порти РФ або окуповані українські порти, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".