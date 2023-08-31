Виплати для ВПО та оновлення у перетині кордону: що змінюється з вересня

Зміни з вересня 2023 року не будут глобальними, а стосуватимуться радше окремих категорій українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Також кілька змін стосуватимуться транспорту - потягів та пасажирського транспорту, що пересікає кордон.

ЕП розповідає детальніше, що зміниться для українців з вересня.

Нові правила виплат для ВПО

З 1 вересня деяких внутрішньо переміщених осіб (ВПО) позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави. Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 11 липня.

Так, право на виплати втрачають ті, хто після набуття чинності постанови:

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придбав транспортний засіб, вік якого менше 5 років (окрім автомобілів, куплених волонтерами для потреб оборони України);

купив на суму понад 100 тис грн квартиру, будинок чи земельну ділянку (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

має на депозитному рахунку в банку понад 100 тис грн;

придбав іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);

має у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).

У Міністерстві соціальної політики наголосили, що в разі незгоди людина може оскаржити рішення про припинення виплат.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам проводять 15 та 28 числа кожного місяця.

Зміни для транспорту

Із 1 вересня змінюються правила перетину кордону для пасажирських перевізників.

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Якщо у пасажирському транспортного засобу не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону стане неможливим.

Якщо ж у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, додатково надавати сертифікат не потрібно.

Крім цього, з 1 вересня до заяви на отримання ліцензії на пасажирські перевезення треба також додавати такі підтвердні документи:

відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби;

завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення.

Ще одна зміна у роботі транспорту стосується міжнародних потягів. Так, з 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі.

Через це тимчасово скасують (з 7 вересня до 6 жовтня) поїзди №89/90 Київ – Перемишль та №73/74 Харків – Перемишль.

Також у вересні по пʼятницях та суботах курсуватимуть лише два потяги Інтерсіті+:

діючий №705/706 Київ – Перемишль;

новий №707/708 Київ – Перемишль.

Разом із тим, на цей період інші Інтерсіті до Перемишля скасують.

Щоб компенсувати зміни, з 3 вересня "Укрзалізниця" призначила новий поїзд №119/120 Київ – Хелм. Він стане вже третім щоденним поїздом до цього польського міста.

З Києва він вирушатиме о 06:28 та прибуватиме до Хелма о 17:27. Далі пасажири можуть пересісти на польський поїзд IC 21100 Хелм – Варшава.

З Хелма потяг відправлятиметься о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Зміни з 1 вересня відбудуться такой у роботі громадського транспорту Києва. Відтепер станції метро "Харківська" і "Театральна" поєднає прямий автобус.

На подовженому маршруті №109 працюватимуть автобуси великої місткості.

КМДА

Маршрут зокрема проходитиме від метро "Харківська", через вулицю А.Ахматової, Дніпровську набережну, міст Патона, вул. Велика Васильківська, вул. Саксаганського, вул. Антоновича, вул. Володимирська, вул. Б. Хмельницького.

Подовжений час роботи кафе та ресторанів

З 1 вересня заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00.

З таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 ухвалили, коли комендантська година у Києві розпочиналася о 23:00, пояснив міський голова Віталій Кличко.

Бізнес наголошує, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Скасування агроблокади України

Польща погодилася скасувати агроблокаду України після 15 вересня, адже тоді спливає термін дії обмежень.

Польській президент Анджей Дуда вважає, що Україна та Європейський Союз мають повернути регулярний товарообіг без обмежень, які раніше запровадили на вимогу Варшави.

Однак не всі країни ЄС підтримують таку, позицію. Зокрема, Румунія проситиме Євросоюз продовжити обмеження українського агроімпорту до кінця року.

Чому запроваджували обмеження? Річ у тому, що низка країн у квітні заявила про дестабілізацію внутрішніх аграрних ринків через сільськогосподарську продукцію з України, яка мала б проходити транзитом до третіх країн, але часто залишалася усередині країни, через яку здійснюється експорт.

Зокрема, Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина заборонили імпорт на свою територію сільськогосподарської продукції, яка походить із території України або імпортується з неї.

З 2 травня Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження до цих країн.

Завершення обміну монет

У вересні закінчується термін дії, за який українці можуть обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, що вже перестали бути платіжними засобами.

Обміняти монети можна безкоштовно й без обмежень на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу.

Зробити це можна у підрозділах Національного банку та у відділеннях уповноважених банків:

"Ощадбанк";

"ПриватБанк";

"Райффайзен Банк ";

"ПУМБ".

Сума грошей для обміну має бути кратна 10 копійкам.

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