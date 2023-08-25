З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності 

З 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетину кордону стане неможливим.

Про це нагадує Укртрансбезпека.

Наголошується, що до 1 вересня необхідно оновити дані щодо класу екологічності (ЄВРО) в тих пасажирських транспортних засобах, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1.

"Протерміновані документи не прийматимуться", - йдеться в повідомленні.

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Якщо у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, у такому разі сертифікат надавати не потрібно.

Також роз'яснюється, що з 1 вересня до заяви на отримання ліцензії, крім документів, передбачених ст. 11 закона "Про ліцензування видів господарської діяльності", слід також додавати такі підтвердні документи:

відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби,

завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення.

Нагадуємо:

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Поняття "пасажирського автомобільного транспорту" міститься в законі "Про автомобільний транспорт".