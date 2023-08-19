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УЗ розпочала продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ – Хелм

Субота, 19 серпня 2023, 11:30 - Ігор Пилипів

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Потяг з Києва відправлятиметься о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02).

"Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45", – йдеться в повідомленні. 

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Зазначається, що перший рейс заплановано на 3 вересня, квитки можна придбати у застосунок Укрзалізниці.

Нагадаємо:

З 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури, відтак частина потягів на Перемишль з України скасовуються до 6 жовтня, натомість з’являється додатковий рейс до Хелма.

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Київ Укрзалізниця Польща
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