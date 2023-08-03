Українські дрони будуть одними з найкращих у світі: Данілов пояснив чому

Дрони, що виробляються в рамках власного українського військово-промислового комплексу, будуть одними з найкращих у світі, і для цього є низка передумов.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ході телемарафону.

"Що стосується нашого власного виробництва - у нас розгорнута програма по дронах. Наші виробники у великій кількості вже виготовляють різноманітні засоби поразки. Це непрості прилади, що вимагають певної комплектації, й не всі вони виготовляються на території нашої країни. Тут має бути й інженерна думка, і система захисту від РЕБ, та багато інших речей…", - заявив він у телемарафоні.

Данілов наголосив, що досягнення України в цій сфері "будуть одними з найкращих у світі, тому що ми, безпосередньо, маємо бойовий досвід застосування".

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"Ми точно розуміємо, що ми робимо. І наші люди, які займаються цим питанням – суперфахівці", - сказав він.

"Наші військові кажуть, що краще, що гірше, і вони розуміють у цьому дуже і дуже добре", - додав секретар РНБО.

При цьому, Данілов нагадав, що в Україні немає заборон на застосування виробленого в ній озброєння на території РФ, на відміну від західної зброї, на використання якої поширюється табу.

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"Яке у нас може бути табу, якщо країна-агресор проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони вбивають наших дітей майже кожен день - які мають бути табу?", - заявив секретар РНБО.

Нагадуємо:

У рамках проєкту "Армія дронів" в Україні вже підготовлено десятки тисяч операторів безпілотників.

У виробництво в Україні запущено вже 20 дронів, розроблених українськими стартаперами.

1-2 серпня безпілотники атакували столицю РФ. В обох випадках дрони влучали в одну й ту ж башню бізнес-центру "Москва-Сіті".

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