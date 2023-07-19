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У виробництво запущено вже 20 дронів, розроблених українськими стартаперами - Резніков

Середа, 19 липня 2023, 17:54 - Лія Ільченко

На озброєнні в українських захисників уже перебувають понад 20 нових дронів, які розробили вітчизняні виробники, зібрані під егідою стартапу Міноборони.

Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу 19 липня.

"У нас завдання розпочати стартап... Перший раз ми зібрали 82 українських виробників, суто національних, які погодилися розробити. На озброєння вже взяли понад 20 абсолютно нових дронів, які сьогодні дуже вдало знищують орків та їхню техніку", - сказав Резніков.

За словами Резнікова, для того, щоб поставити дрон на озброєння, необхідно три тижні.

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Також глава Міноборони наголосив, що "другим проривом" стала ухвалена постанова, в якій визначили можливість закладати 25% доходу для розвитку цієї індустрії.

"І третій прорив - ми ухвалили постанову, в якій спростили й прибрали необхідні збори, мита тощо для ввезення комплектуючих для розробки дронів", - наголосив Резніков.

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У червні Мінцифри почало підготовку ще 10 тисяч операторів БПЛА, а також відкрило нові категорії - FPV-дрони та літаки-бомбери.

За рік ініціативи "United 24" ця фандрейзингова платформа зібрала 325 мільйонів доларів, а в рамках проєкту "Армія дронів" в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.

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Міноборони
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