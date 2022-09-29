Три правила перемоги. Як школи дронів готують операторів для фронту

На початку війни Збройні сили України були забезпечені цивільними дронами та БПЛА класу "крила" для здійснення аеророзвідки та знищення цілей. Проте в перші ж дні українське командування зіткнулося з дефіцитом професійних операторів, а бійці – з необхідністю управляти дронами без підготовки.

Війна не прощає помилок. На фронті траплялися випадки, коли через пʼять хвилин після запуску дрона на позицію прилітав ворожий снаряд. Потреба армії в кваліфікованих операторах БПЛА стала очевидною. Де їх навчають, які є формати освіти та чому дрони – це ключова зброя великої війни?

Дрони на озброєнні ЗСУ

Гостру потребу в безпілотних літальних апаратах (БПЛА) Збройні сили України відчули у 2014 році, на початку війни. Проте промислові розробки вітчизняних військових дронів почалися лише у 2016 році на авіазаводі "Антонов".

Тоді Міністерство оборони США передало Україні 24 комплекси (72 апарати) тактичних безпілотників RQ-11B Raven. Це розвідувальні БПЛА швидкого розгортання, яким керують на малих висотах. Ціна одного – близько 35 тис дол.

У 2019 році Україна підписала контракт з Туреччиною про закупівлю розвідувально-ударних дронівBayraktar TB2. У 2020 році на озброєнні України було вже 107 таких безпілотників. Мінімальна вартість одного – 5 млн дол.

У червні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що з початку великої війни ЗСУ отримали від компанії Baykar ще "до 50 дронів цього типу".

Маленькі та смертоносні дрони-камікадзе Switchblade 300 вартістю 6 тис дол – теж на озброєнні українських військових. У березні 2022 року США включили ці БПЛА в пакет допомоги та передали Україні понад 700 таких апаратів.

Це надзвичайно швидкі безпілотники: вони вражають ціль на швидкості 157 км/год. Через малі розміри їх важко помітити і в небі, і на радарі, бо завдяки електродвигуну вони залишають мінімальні теплові та акустичні сліди.

У серпні Пентагон почав готувати контракт на передавання Україні БПЛА Swithcblade 600. Мінімальна ціна одного – 10 тис дол. Ці безпілотники призначені для знищення важкої бронетехніки ворога на відстані до 40 км.

Бійці ЗСУ також використовують на фронті американські БПЛА RQ-20 Puma компанії-виробника Aero Vironment. Ці безпілотники оснащені тепловізорами, а вартість одного екземпляра становить близько 250 тис дол.

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ЗСУ також використовують вітчизняні безпілотні розвідувальні апарати "Лелека-100", агролітаки SKIF, комплекси "Фурія", Spectator та "Валькірія".

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Безпілотники закуповують та доставляють на фронт благодійні фонди "Повернись живим", KOLO та Благодійний фонд Сергія Притули. Волонтери фонду KOLO з березня по серпень передали військовим 219 БПЛА.

Крім того, 1 липня Мінцифри запустило проєкт "Армія дронів", який планує закупити 200 дронів-розвідників та зібрати тисячі найпростіших дронів. Вони мають закрити всю лінію фронту за допомогою БПЛА.

Хто навчає працювати з дронами

"Середня тривалість життя коптерів на початку війни становила пʼять хвилин. Бійці не мали досвіду керування дронами під час використання ворогом пристроїв відстеження та радіоелектронної боротьби", – розповідає співзасновник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Антон Фролов.

Зараз в Україні працюють близько 20 шкіл та центрів з навчання операторів БПЛА. Заклади можуть відрізнятися за форматами або моделями навчальних дронів, але всі школи мають одну мету: запобігти жертвам на фронті через некваліфіковане управління дроном та незнання правил безпеки.

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Щоб дізнатися більше про підготовку операторів, ЕП поспілкувалася з двома засновниками шкіл, які навчають операторів безпілотних літальних апаратів.

Дмитро Мазуренко, співзасновник UA Drone School. "Поєднання артилерії та дронів робить цю війну сучасною"

Дмитро Мазуренко

— Коли з’явилася UA Drone School та що цьому передувало?

— Наша школа з’явилася у квітні 2022 року. У нас було велике бажання допомогти рідній країні у важкі часи. Наша команда – здебільшого з IT-сфери. Ми зібралися разом ще до створення UA Drone School.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, я з моїм партнером та співзасновником майбутньої школи Єгором Ніколаєвим, Сергієм Сосняком і групою наших друзів та колег з ІТ-сфери працювали над іншим проєктом.

Він називається The International Legion of Ukraine і має на меті залучати легіонерів у ЗСУ. Тоді МЗС розмістило інформацію для легіонерів, але інструкції про те, як долучитися до українського війська, були дещо складними.

International Legion – це альтернативний інформаційний проєкт, який допомагає легіонерам на всіх етапах шляху до кордону з Україною. Коли ми зрозуміли, що він успішно функціонує, почали шукати інші варіанти, як бути корисними.

Зокрема, нас зацікавив напрямок пілотування дронів. Ми поспілкувалися із знайомими військовими і зʼясувати, що є велика потреба в навчанні бійців основ пілотування. Є чимало призовників, які ніколи не бачили дрона.

Так з’явилася UA Drone School. Наша мета – зменшити жертви на фронті через невиконання техніки безпеки непрофесійними операторами дронів та збільшити ефективність використання БПЛА нашими військовими в умовах бойових дій.

— Які формати навчання в школі?

— Єдиним форматом є чотириденний інтенсив з тактичного пілотування дронів. Під час навчання ми використовуємо побутові моделі: квадрокоптери DJI та Autel китайського виробництва, які зараз масово поставляють на передову.

Ці дрони на фронті – розхідний матеріал, бо їх легко відстежувати. Ми це враховуємо і навчаємо наших курсантів техніки безпеки. Під час занять поєднуємо теорію та практику. Маємо комп’ютерний клас із симуляторами.

Практичні уроки проходять так: одна людина пілотує коптер, друга – тримає в руках планшет з українським застосунком "Кропива". Його використовують для коригування вогню, виявлення цілей та передавання даних у штаб.

Оператор тренується на симуляторі джерело: UA Drone School

З планшета можна транслювати відео та показувати координати. Для передавання координат бійці використовують месенджер Signal. Цей додаток має відкритий код та передові налаштування приватності. Ми залучаємо на інтенсив 10-15 людей: до десяти військових та до пʼяти цивільних.

— Скільки коштує курс?

— Для військових – воїнів ЗСУ, ТРО, Нацгвардії, СБУ та добровольчих батальйонів – завжди безкоштовно. У нас були учні майже з усіх підрозділів. Недавно почали навчати й цивільних. Курс платний – 10 тисяч гривень. До цього ми існували частково за кошти меценатів, частково – за власні.

— За якими спеціальностями готуєте бійців?

— Зараз основним напрямком є тактичні основи з військовим фокусом. Готуємо бійців з повного нуля. Дрони DJI та Autel можна прирівнювати до патронів чи автомобілів. Вони постійно постачаються на передову. У них є три напрями застосування, і студенти стають спеціалістами за трьома напрямами.

Перший – тактична розвідка. Можна запустити дрон та побачити, де орки.

Другий – коригування та наведення артилерії. Звісно, навчання відбувається без артилерії, однак наведення та коригування ми відпрацьовуємо.

Третій – системи скидання снарядів. Скидання застосовується навіть на цивільних дронах, бо вони витримують вагу одного снаряда. За допомогою цієї техніки можна влучити в піхоту або спалити танк чи БМП орків.

Поки що систему скидання ми не додали до навчальної програми, але вона вже на низькому старті. Плануємо використовувати октокоптери – більші дрони, що витримують вагу кількох снарядів. Також плануємо додати курс з коптерів.

Будемо вчити пілотувати спеціальні коптери – FPV. Там оператор може вимкнути стабілізацію і робити в повітрі фігури вищого пілотажу. Їх пілотують, застосовуючи VR-гарнітуру: шолом або окуляри, куди потрапляє відеосигнал з камери дрона. Вони швидкі, тому використовуються в камікадзе-сценаріях.

— Чому не навчаєте на дронах українського виробництва?

— Серед найуживаніших дронів – дрон-крило та мультикоптери, до яких належать і квадрокоптери. Останні переважно є товаром для звичайних споживачів. Українські ж моделі дронів здебільшого належать до дронів класу крил. Це, наприклад, безпілотники "Валькірія" та Punisher.

Ми не використовуємо ці дрони, бо їх за чотири дні неможливо опанувати. Потрібно мати набагато вищий рівень навчання та підготовки військових. Заняття на "крилах" теж плануємо додати, але поступово, враховуючи складність процесу. Тоді й почнемо використовувати дрони українського виробництва.

До речі, в нас багато ентузіастів, які роблять власні дрони на кшталт крил. Перевага дронів-крил – у висоті, часі польоту та відстані, а передові системи на зразок українського БПЛА PD-2 мають ще й дуже якісний захищений зв'язок.

Натомість цивільні дрони створені так, щоб їх можна було відстежувати в разі несанкціонованої зйомки або порушення приватного простору. На жаль, орки цим користуються і відстежують місце розташування підрозділів наших бійців.

— Дрони – це зброя сучасної війни?

— Війна, що триває, спричинила зсув парадигми. Артилерія вважається найбільш смертоносною завдяки своєму масованому ураженню. Проте десяток снарядів може пролетіти повз і лише інший десяток потрапить у ціль.

Навчання на дроні Mavic Air 2 джерело: UA Drone School

З появою дронів на полі бою артилерія стала набагато точнішою та ще більш небезпечною. Дрони можуть використовувати навіть бронетехнічні підрозділи. Саме поєднання артилерії та дронів робить цю війну сучасною.

Антон Фролов, головний інструктор та співзасновник центру підготовки операторів БПЛА "Крук". "Якщо переможемо в повітрі – переможемо у війні"

Антон Фролов джерело: facebook

— Коли з’явився ваш центр та що цьому передувало?

— У цивільному житті я мандрівник, журналіст, піарник та фотограф. До 24 лютого організовував авторські тури до найпотаємніших куточків планети. Для зйомок використовував дрони, тепер настав час передати знання іншим.

Перебуваючи в березні у Львові, я відвідав спецкурс з підготовки операторів БПЛА. Там зустрів Віктора Тарана. Ми вирішили заснувати центр підготовки операторів дронів "Крук". Школу відкрили в Києві, вона працює з квітня.

Інструктори центру "Крук" джерело: "Крук"

Наша мета – надавати грамотний інструктаж курсантам та збільшувати число професійних операторів дронів, які вирушають на фронт.

— Хто з військових уже пройшов навчання в центрі?

— За пів року ми навчили 500 курсантів. Більшість з них зараз на фронті. Підготовку проходили спецпідрозділи ССО, ГУР, "Альфа", "Азов", "Хорт".

— Які курси у вас можна пройти?

— Теоретичні та практичні. Літаємо три дні на тиждень у льотну погоду.

Основний курс – базовий, для операторів БПЛА. Він триває пʼять днів. Курсанти вчаться на цивільних дронах. У кожній групі близько 30 учнів.

Другий курс – поглиблений. У його межах протягом місяця навчаємо управляти безпілотниками літакового типу або класу "крила". Ми перші в Україні почали навчати курсантів управляти такими дронами. У групі – шість осіб.

— Скільки коштує навчання?

— Для військових програми безкоштовні, для цивільних – 8,5 тисячі гривень.

Чотири місяці ми працювали без інвестицій, використовуючи наші саморобні дрони.

У нас нема державного фінансування, але ми напрацювали базу менторів і донаторів, які забезпечують нас дронами, а іноді, як KLO, – пальним. Платні курси дозволяють розбудовувати проєкт та утримувати інструкторів.

Запуск та управління дроном DJI Mavic MINI джерело: "Крук"

— За якими спеціальностями навчаєте?

— Раніше наші дрони виконували лише розвідку і транспортування. Тепер у нас є дисципліна скидів: навчаємо атакувати ворога з дрона.

Також інструктуємо, як чинити опір радіоелектронній боротьбі, як керувати дронами у важких умовах, коли проти тебе працюють потужні системи.

Є в нас і дисципліна тактичної поведінки оператора та штурмана дронів.

— Які основні правила для оператора дрона на фронті?

— Три правила оператора-бійця: залишитися живим, виконати бойове завдання і повернути дрон.

Уся наша методика створена для того, щоб перше правило було виконане. Ми навчаємо техніки безпеки та алгоритму дій.

Головна зброя – не потужний дрон, а мозок солдата. Боєць має розуміти, що рішення він буде ухвалювати сам і сам нестиме відповідальність.

Ми навчаємо ухвалювати правильні рішення, які збережуть життя їм та їх побратимам.

— Які моделі дронів використовуєте в процесі навчання?

— Від маленьких DJI Mavic Mini до більш потужних DJI Mavic 3. Також є Autel Evo II Pro, моделі з тепловізорами. Це те, що маємо з цивільних дронів.

Дрони літакового типу розробляємо самі разом з нашими партнерами. У них немає назви, бо це не продукт, а тренувальні моделі.

Після проходження курсу на моделях класу "крила" учні можуть літати на будь-яких літакових БПЛА.

— Чи можна за допомогою дронів виграти війну?

— Звичайно. Кожна сучасна війна – це війна технологій. Ми можемо спостерігати їх розвиток. Завдяки професійності операторів дронів артилерійські удари можуть бути точнішими та більш результативними.

Дрони допомагають бійцям бачити далі, бачити більше. Це важливо для нашого наступу та оборони. Якщо переможемо в повітрі – переможемо у війні.

— Як оцінюєте перспективи розвитку центру?

— Скоро стартує третій курс, до програми увійде керування безпілотниками типу FPV. Це "Формула-1" у світі дронів, вони надзвичайно швидкі. Плануємо створити лабораторію вироблення дронів типу "крила" та FPV. На реалізацію ідеї збираємо гроші. Думаю, лабораторія буде готова протягом місяця.