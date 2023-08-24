Україна та Молдова спростили процедуру транзиту вантажів залізницею

Верховна Рада в четвер, 24 серпня, ратифікувала внесення змін до угоди між Україною та Молдовою про діяльність залізничного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У міністерстві пояснили, що ухвалені зміни дозволять здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова), без тридобової зупинки у Рені.

Нові норми стосуватимуться рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через їх території в напрямку молдовського Джурджулешти та румунського Галац-Ларга.

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"Ці зміни дають можливість значно прискорити та збільшити залізничні вантажоперевезення між Україною та Молдовою, а також суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластеру.

Разом із цим, ми зосереджуємо зусилля над відновленням та розвитком інфраструктури морських портів Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів", — зазначив Віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраокв.

Також ухвалені зміни сприятимуть збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей–Етулія та Рені–Джурджулешти.

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Нагадуємо:

Молдова розпочала активну співпрацю з Україною, Румунією та донорськими організаціями для модернізації своєї залізничної інфраструктури, щоб допомогти Україні наростити експорт агропродукції.

Філія АТ "Укрзалізниця" "Центр транспортної логістики" уклала договір з молдавським залізничним оператором, завдяки якому УЗ зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.