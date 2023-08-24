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"Норнікель" підсанкційного російського олігарха Потаніна відкрив офіс в  Дубаї – ЗМІ

Четвер, 24 серпня 2023, 09:46 - Ігор Пилипів

Російський "Норнікель" відкрив офіс у Дубаї, ставши найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією РФ, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після початку великої війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що "Норнікель", був зареєстрований під назвою Greenwich Holdings Limited у фінансовому районі Дубая в грудні минулого року.

"Новий холдинг, який поки що має невелику команду та юриста як директора, може з часом розширитися, оскільки компанія розглядає деякі торговельні та адміністративні функції з Дубая", – йдеться в повідомленні. 

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Додається, що в ОАЕ спостерігається наплив російських компаній, торговців товарами та експатів, які шукають притулку від санкцій. Інші російські товарні фірми також запровадили присутність в ОАЕ, намагаючись згладити свою закордонну діяльність. 

Нагадаємо:

Російський гірничо-металургійний гігант "Норнікель" - найбільший у світі виробник нікелю та паладію - планує скоротити виробництво нікелю і кобальту, ключових для акумуляторних батарей, через затримку ремонту заводу та пожежу на НПЗ.

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Один із найбагатших олігархів РФ Володимир Потанін, президент і найбільший найбільшого у світі виробника нікелю та паладію "Норнікель", заявив, що на тлі санкцій компанія відмовилася від планів виходу на інші ринки.

США запровадили санкції проти одного з найбагатших олігархів РФ Володимира Потаніна, також під санкції потрапили його активи - холдинг "Інтеррос", Росбанк і яхта.

Економічна правда.

ОАЕ РФ металургія санкції
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