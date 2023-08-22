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"Райффайзен Банк" у Росії вводить 50% комісію на вхідні перекази в доларах

Вівторок, 22 серпня 2023, 12:36 - Анастасія Жарикова

Російський "Райффайзен Банк" з 1 вересня запроваджує комісію 50% за вхідні перекази в доларах США на рахунки клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Так, комісія за зарахування коштів з інших банків у доларах США на рахунки клієнтів - фізичних осіб, а також малого та мікробізнесу (юридичних осіб та індивідуальних підприємців) становитиме 50% від суми переказу.

Найменший розмір комісії становитиме 1 000 доларів, але не більше суми надходження. Максимальний розмір комісії становитиме - 10 000 доларів. 

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"Банк змушений обмежувати кількість вхідних переказів у доларах США у зв'язку із зміною ринкових умов. Ми рекомендуємо клієнтам використати інші способи отримання платежу", - додали в банку.

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Нагадуємо:

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"Райффайзен Банк Росія" з 1 серпня припинив прийом та купівлю готівкової валюти в клієнтів-фізичних осіб.

Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.

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Економічна правда
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