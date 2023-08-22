"Райффайзен Банк" у Росії вводить 50% комісію на вхідні перекази в доларах

Російський "Райффайзен Банк" з 1 вересня запроваджує комісію 50% за вхідні перекази в доларах США на рахунки клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Так, комісія за зарахування коштів з інших банків у доларах США на рахунки клієнтів - фізичних осіб, а також малого та мікробізнесу (юридичних осіб та індивідуальних підприємців) становитиме 50% від суми переказу.

Найменший розмір комісії становитиме 1 000 доларів, але не більше суми надходження. Максимальний розмір комісії становитиме - 10 000 доларів.

Реклама:

"Банк змушений обмежувати кількість вхідних переказів у доларах США у зв'язку із зміною ринкових умов. Ми рекомендуємо клієнтам використати інші способи отримання платежу", - додали в банку.

Читайте також: Кредитні канікули мобілізованим та сотні мільйонів євро на війну Путіна: чому "Райффайзен" досі в Росії

Нагадуємо:

Реклама:

"Райффайзен Банк Росія" з 1 серпня припинив прийом та купівлю готівкової валюти в клієнтів-фізичних осіб.

Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.