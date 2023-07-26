"Райффайзен Банк" у Росії припинить приймати долари та євро в клієнтів

"Райффайзен Банк Росія" з 1 серпня припинить прийом та купівлю готівкової валюти в клієнтів-фізичних осіб.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Рішення пов'язане з необхідністю ефективно керувати валютною позицією банку. Коли ситуація зміниться, ми повернемо цю нагоду", - пояснили в банку.

Також у фінустанові додали, що ринкові умови постійно змінюються, і в цій ситуації головними пріоритетами для банку є надійність та захист інтересів клієнтів.

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Валютні перекази та конвертація рублів в іноземну валюту, як і раніше, будуть доступні в мобільному додатку та онлайн-банку Райффайзен Онлайн.

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Нагадуємо:

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Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.