"Райффайзен Банк" у Росії припинить приймати долари та євро в клієнтів
"Райффайзен Банк Росія" з 1 серпня припинить прийом та купівлю готівкової валюти в клієнтів-фізичних осіб.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
"Рішення пов'язане з необхідністю ефективно керувати валютною позицією банку. Коли ситуація зміниться, ми повернемо цю нагоду", - пояснили в банку.
Також у фінустанові додали, що ринкові умови постійно змінюються, і в цій ситуації головними пріоритетами для банку є надійність та захист інтересів клієнтів.
Валютні перекази та конвертація рублів в іноземну валюту, як і раніше, будуть доступні в мобільному додатку та онлайн-банку Райффайзен Онлайн.
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Нагадуємо:
Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.