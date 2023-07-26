Всі розділи
Укр / Рус

"Райффайзен Банк" у Росії припинить приймати долари та євро в клієнтів

Середа, 26 липня 2023, 16:37 - Анастасія Жарикова

"Райффайзен Банк Росія" з 1 серпня припинить прийом та купівлю готівкової валюти в клієнтів-фізичних осіб.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Рішення пов'язане з необхідністю ефективно керувати валютною позицією банку. Коли ситуація зміниться, ми повернемо цю нагоду", - пояснили в банку.

Також у фінустанові додали, що ринкові умови постійно змінюються, і в цій ситуації головними пріоритетами для банку є надійність та захист інтересів клієнтів.

Реклама:

Валютні перекази та конвертація рублів в іноземну валюту, як і раніше, будуть доступні в мобільному додатку та онлайн-банку Райффайзен Онлайн. 

Читайте також: Кредитні канікули мобілізованим та сотні мільйонів євро на війну Путіна: чому "Райффайзен" досі в Росії

Нагадуємо:

Реклама:

Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.

Райффайзен банк Росія валюта
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Банки з січня по травень отримали рекордний прибуток: майже половина припадає на Приватбанк 14 липня 2023, 13:01
НБУ виступає за повернення "Райффайзен Банку" у програму "5-7-9%" 12 липня 2023, 16:39
Скупий платить тричі. Як західні компанії, які чіпляються за Росію, втрачають ринки, бізнес та репутацію 23 червня 2023, 08:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті