Державний "Укрексімбанк" приєднався до програми "єОселя" і надаватиме кредити позичальникам з першим внеском від 20% терміном до 20 років за процентною ставкою 3% та 7% річних.

Відповідну угоду "Укрексімбанк" та Укрфінжитло уклали 1 серпня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відтепер в програмі беруть участь 6 банків-партнерів:

Ощадбанк;

Приватбанк;

Укргазбанк;

Глобус банк;

Sky Bank;

Укрексімбанк.

"Приєднання ще одного банку до переліку партнерів розширює можливості для позичальників, які бажають придбати житло або покращити житлові умови. Подати заявку на участь у програмі можна у мобільному застосунку Дія", - додали в міністерстві.

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Нагадуємо:

Державна програма іпотечного кредитування "єОселя" з 1 серпня стала доступною для більшої кількості українців.

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До кінця року кількість сімей, які отримають кредити на житло програмою "єОселя", становитиме 10 тисяч.

Економічна правда