Програма "єОселя": до кінця року кредити на житло отримають 10 тисяч сімей

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До кінця року кількість сімей, які отримають кредити на житло програмою "єОселя", становитиме 10 тисяч.

Про це повідомила пресслужба "Укрфінжитло".

Наразі за програмою видали 1910 іпотечних кредитів.

"Ми вже знайшли фінансовий ресурс іще на 5-6 тис. угод. Працюємо, щоб збільшити цю цифру до планових 10 тис.", - зазначив голови правління "Укрфінжитло" Євгена Мецгера.

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За його словами, компанія спільно з урядом продовжує працювати над пошуком додаткових джерел фінансування єОселі, аби якомога більше українських родин змогли отримати доступну іпотеку.

Протягом червня змогу придбати власне житло отримали майже пів тисячі родин. Загальна сума виданих кредитів перевищила 722 млн грн. Цей місяць став рекордним з момента старту програми.

Нагадуємо:

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4 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" всім українцям, які не мають власного житла.

Кабінет міністрів прискорює реалізацію програми пільгового кредитування "єОселя" - зокрема, уряд погодив можливість залучення додаткових коштів компанією "Укрфінжитло" на відкритому фінансовому ринку.

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Економічна правда