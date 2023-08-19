ABH Holdings вважає, що обвинувачення України щодо Фрідмана є спробою перешкодити міжнародному правосуддю

ABH Holdings SA (ABHH) відкидає обвинувачення Нацполіції в тому, що міноритарний акціонер холдингу Михайло Фрідман нібито організував схему ухилення від сплати податків через "Сенс Банк".

Про це йдеться в заяві ABHH.

ABH Holdings S.A. стверджує, що звинувачення міноритарного акціонера Холдингу Михаїла Фрідмана в організації через "Сенс Банк" кримінальної схеми ухилення від податків неправдивими.

"Михаїл Фрідман ніколи не входив до органів управління "Сенс Банку" і ніколи не брав участі в розробці та здійсненні жодних операцій банку, включно з податковою складовою. Холдинг вважає, що ці звинувачення, які зачіпають і Холдинг, неправдиві і зроблені з єдиною метою – завадити Холдингу домогтися справедливого рішення після незаконної експропріації Сенс Банку", – йдеться у заяві.

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Крім того, в ABHH додають, що у червні 2-23 року холдинг повідомив український уряд про намір ініціювати позов на міжнародному рівні та запропонував провести переговори про врегулювання спору.

"У відповідь уряд України додав Холдинг до свого санкційного списку. У липні Холдинг знову звернувся до українського уряду з повторним проханням провести переговори. У відповідь було націоналізовано Сенс Банк, а також вжито незаконних заходів проти міноритарних акціонерів Холдингу, які наразі доповнено повідомленням про можливу кримінальну справу щодо Михаїла Фрідмана", – зазначають в ABHH.

У заяві наголошується, що холдинг підтверджує намір продовжувати зусилля, спрямовані на захист та відновлення своїх прав, і розцінює нинішні дії влади як спробу запобігти відправленню міжнародного правосуддя.

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Нагадаємо:

У Бюро економічної безпеки склали повідомлення про підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн.

Загалом у правоохоронців зібралася ціла низка кримінальних проваджень та різних епізодів, пов’язаних з "Альфа-Банком Україна" (зараз – державний "Сенс Банк") та Фрідманом безпосередньо. На початку червня було накладено арешт на 738 об’єктів нерухомості у власності банку.

Ще у квітні торік повідомлялося, що БЕБ викрив спробу Фрідмана легалізувати та вивести з України 1,1 млрд грн через Альфа-Банк Україна та його колишніх кіпрських власників – ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited. Тоді у БЕБ заявили, що схему розпочали втілювати заздалегідь для уникнення негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або націоналізації.

У травні суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн – через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа Банком.