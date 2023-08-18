В Агентстві відновлення розповіли про хід будівництва магістрального водогону

ФОТО: FACEBOOK MUSTAFA NAYYEM

У ході будівництва магістрального водогону у Дніпропетровській області протяжністю 145 км найбільший прогрес фіксують на ділянці річка Інгулець - Південне водосховище.

Про це повідомив у Facebook голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, магістральний водогон у Дніпропетровській області протяжністю 145 км забезпечить водою мешканців Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Марʼянського і Покрову та прилеглих населених пунктів.

При цьому проєкт передбачає облаштування 3 ланок магістральних водогонів:

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Інгулець – Південне водосховище (Кривий Ріг).

Хортиця (ДВС 2) – Томаківка – Марганець.

Марганець – Нікополь – Покров.

"Найбільший прогрес маємо на ділянці річка Інгулець – Південне водосховище. До вересня тут маємо прокласти першу нитку водогону та забезпечити водою Кривий Ріг. Уже проклали 27,2 км трубопроводу. Триває будівництво підстанцій і насосних станцій. На кожній зі станцій працюватиме 6 насосів – 4 основних, один резервний та аварійний.

Будівельники виконують роботи з улаштування гідроізоляції, забивки шпунта, електрики, прокладають кабель для майбутніх підстанцій. На майданчик доставляють необхідні матеріали.

Загалом задіяно 95 одиниць техніки та 216 працівників", - заявив Найєм.

За його словами, на ділянці Марганець – Нікополь – Покров прокладають трубопровід у дві нитки, наразі влаштовано 15,9 км трубопроводу. Передбачено встановлення 2 проміжних станцій. Наразі на ділянці працює 90 робітників і 12 одиниць техніки. Проводяться земляні роботи, монтаж труб.

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Найєм додав, що на ділянці Хортиця (ДВС 2) – Томаківка – Марганець передбачено встановлення 6 проміжних станцій.

"Зараз проводять земляні роботи, монтаж труб. Влаштовано 70,3 км траншеї та 17 км трубопроводу. Працює 52 робітники та 21 одиниця техніки", - додав він.

Нагадаємо:

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області підписала договори на будівництво двох водогонів загальною вартістю 10,6 млрд грн.

В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.

Економічна правда