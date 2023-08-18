В YASNO пояснили, чому підвищення тарифів на електроенергію поки не досягло своєї мети

На ринок електроенергії продовжує негативно впливати досі не розірване коло боргів в розмірі 26 млрд грн, які накопичилися внаслідок все ще не компенсованої державою різниці між ринковими тарифами та ціною електроенергії, за якою постачальники змушені продавати її для населення.

Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій коваленко у своїй колонці на ЕП.

"Різницю в ціні постачальникам зобов’язалася покривати держава за рахунок коштів генеруючих компаній "Енергоатом" та "Укргідроенерго" через підприємство "Гарантований покупець". Зараз накопичений борг "ГарПока" перед постачальниками становить майже 26 млрд грн", - зазначив Коваленко.

Він пояснив, що з початку війни державна генерація почала формувати борги перед "Гарантованим покупцем", а той своєю чергою – перед постачальниками. Одна з причин — це зупинка Запорізької АЕС, яка складала 40% потужності всієї атомної генерації України.

Реклама:

Ще одна причина — падіння рівня споживання на 30% промисловістю, середнім та малим бізнесом. Відповідно, скоротилися об’єми генерації та продажу електроенергії й насамкінець – прибуток "Енергоатому".

Ця заборгованість почала формувати іншу: постачальників перед мережами за їхні послуги із передачі та розподілу електроенергії. А також перед державною генерацією – за електроенергію, яку вони постачають населенню.

"Коло замкнулося", - зазначив очільника YASNO.

Реклама:

За словами Коваленка, надія розірвати це коло з'явилася під час останнього засіданні енергокомітету Верховної Ради. Погашення боргів може розпочатися вже в вересні.

"На засіданні Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг НАЕК "Енергоатом" підтвердив, що зможе повністю компенсувати постачальникам різницю у вартості електроенергії, що постачається населенню за механізмом ПСО, починаючи з вересня", - зазначив він.

Додатково до кінця цього року має бути погашена заборгованість, що виникла у 2023 році, а це 17 млрд грн.

"Це означає, що ми — постачальні компанії YASNO та інші постачальники — зможемо покрити свої борги за електроенергію тому ж "Енергоатому", за передачу електроенергії "Укренерго", а також перед операторами систем розподілу. А отже вони зможуть ще більш активно включитися у відновлення енергосистеми", - додав він.

За словами очільника YASNO, на сьогодні загальні витрати постачальників електроенергії у рамках механізму ПСО складають близько 6 грн за кВт-год, а встановлена державою ціна для побутових споживачів - 2,64 грн.

Нагадуємо:

Підвищення тарифів на електроенергію для населення та прайс-кепів на ринку електроенергії не досягло мети - тобто, не вплинуло на покращення ліквідності ринку, для чого й ухвалювалися ці рішення. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.