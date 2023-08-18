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"Енергоатом" закриє борги перед постачальниками електроенергії. Чому це важливо?

"Енергоатом" закриє борги перед постачальниками електроенергії. Чому це важливо?

Рішення дозволить більш якісно підготувати енергосистему до зими та не підвищувати тариф на електроенергію для населення.
П'ятниця, 18 серпня 2023, 13:03
Сергій Коваленко
генеральний директор Yasno

На засіданні Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг НАЕК "Енергоатом" підтвердив, що зможе повністю компенсувати постачальникам різницю у вартості електроенергії, що постачається населенню за механізмом ПСО, починаючи з вересня. 

Додатково до кінця цього року має бути погашена заборгованість, що виникла у 2023 році, а це 17 млрд грн.

Я щиро радий такому рішенню. Це означає, що ми — постачальні компанії YASNO та інші постачальники — зможемо покрити свої борги за електроенергію тому ж "Енергоатому", за передачу електроенергії "Укренерго", а також перед операторами систем розподілу. А отже вони зможуть ще більш активно включитися у відновлення енергосистеми.

Звідки взявся цей борг?

З 2019 року в Україні триває реформа ринку електроенергії. Через процес анбандлінгу в Україні запрацювали окремо постачальники електроенергії та оператори системи розподілу. Бізнес-клієнти отримали можливість вільно обирати постачальника та купувати електроенергію за ринковою ціною.

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Ціна ж електроенергії для населення досі визначається державою та є нижчою за ринкову. Побутових споживачів світлом забезпечують постачальники універсальних послуг (ПУПи), яких по одному на область/місто Київ призначає держава. 

Це частина механізму, який називається Public Service Obligations (ПСО), або покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

В межах ПСО постачальники універсальних послуг закуповують електроенергію для населення на ринку, сплачують тарифи на розподіл та передачу. Загальні витрати таким чином становлять на сьогодні близько 6 грн за кВт*год, а встановлена державою ціна для побутових споживачів - 2,64 грн. 

Різницю в ціні постачальникам зобов’язалася покривати держава за рахунок коштів генеруючих компаній "Енергоатом" та "Укргідроенерго" через підприємство "Гарантований покупець".

Такий механізм дає можливість:

а) населенню – отримувати електроенергію за доступним тарифом;

б) постачальникам – отримувати кошти, необхідні для покриття витрат на купівлю електроенергії та сплату вартості послуг з її транспортування мережами.

З початку війни державна генерація почала формувати борги перед "Гарантованим покупцем", а той у свою чергу – перед ПУПами. Одна з причин — це зупинка Запорізької АЕС, яка складала 40% потужності всієї атомної генерації України. 

Ще одна — падіння рівня споживання на 30% промисловістю, середнім та малим бізнесом. Відповідно, скоротилися об’єми генерації та продажу електроенергії і насамкінець – прибуток "Енергоатому".

Ця заборгованість почала формувати іншу: ПУПів перед мережами за їхні послуги із передачі та розподілу електроенергії. А також перед державною генерацією – за електроенергію, яку вони постачають населенню. Коло замкнулося.

Зараз накопичений борг "ГарПока" перед постачальниками становить майже 26 млрд грн.

На вчорашньому комітеті обговорювали підготовку енергосистеми до зими і в контексті цього — підвищення тарифу на електроенергію для населення, яке відбулося 1 червня 2023 року. 

За словами представників "Енергоатому", зміна тарифу для населення, зміна "прайс кепів" та вихід з ремонтів енергоблоків АЕС надасть змогу підприємству розрахуватися з боргами по ПСО.

Я дуже радий конструктивному розв’язанню цієї проблеми, бо це вплине на всю енергогалузь. Також вдячний комітету, який зголосився проконтролювати цю процедуру. Завдяки таким діям енергосистема має шанс краще підготуватися до зими.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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