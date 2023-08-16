Росія може повернути примусовий продаж експортної виручки через падіння рубля – ЗМІ

Аби вгамувати стрімке падіння рубля, Центральний банк Росії різко підвищив облікову ставку і обговорює повернення обов'язкового продажу експортної виручки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотирьох співрозмовників в регуляторі.

Пропозиція щодо обов'язкового продажу експортної виручки обговорювалася на зустрічі між урядом і експортерами в понеділок напередодні екстреного підвищення облікової ставки Центробанком РФ.

Двоє співрозмовників агентства зазначили, що одностайності досягнуто не було, і наступна зустріч може відбутися пізніше цього тижня.

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Росія застосовувала примусовий продаж експортної виручки разом з іншими заходами, такими як обмеження на банківські перекази іноземної валюти, аби втримати рубль після здійснення повномасштабного вторгнення в Україну взимку-навесні минулого року.

Нагадуємо:

Рада директорів Банку Росії на екстреному засіданні 15 серпня ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти – з 8,5% до 12% річних.

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Екстрене підвищення ставки Центрального банку 15 серпня не призвело до зміцнення рубля, долар і євро відновили зростання на Московській біржі.

14 серпня офіційний курс рубля перевищив позначку 100 рублів за долар.

Економічна правда