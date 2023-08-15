Долар і євро в РФ відновили зростання одразу після панічного підвищення облікової ставки 

Екстрене підвищення ставки Центрального банку 15 серпня не призвело до зміцнення рубля, долар і євро відновили зростання на Московській біржі.

Про це пише агентство Bloomberg, а також свідчать дані Московської біржі.

"Підвищення ставки в Росії не змогло підняти рубль після краху", - констатує Bloomberg.

"Підвищення ставок нічого не вирішить. Вони можуть лише тимчасово пригальмувати темпи девальвації ціною повільнішого зростання ВВП", - сказав Bloomberg старший стратег з ринків, що розвиваються, RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш.

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Ключова проблема - це війна і санкції, вказує Еш, а тут Центробанк не владний.

Опитані Bloomberg експерти також вказують, що основний ефект курсового шоку ще попереду. Девальвація обіцяє економіці розгін інфляції, який росіянам ще належить відчути на своїх кишенях, причому, станеться це в найбільш невдалий для Кремля момент - перед президентськими виборами-2024.

"Ефект перенесення в споживчі ціни досягне піку через приблизно шість місяців після курсового шоку. А споживча довіра, ймовірно, буде на мінімумі перед президентськими виборами в березні 2024 року", - попереджає економіст по Росії Bloomberg Economics Олександр Ісаков.

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Тим часом, дані Московської біржі свідчать, що після позапланового засідання ЦБ, де ключову ставку було збільшено з 8,5% до 12% річних. Курс долара, який вранці впав до 95,11 рубля, до 13.23 мск зріс до 98,17 рубля. Євро подорожчав до 107,36 рубля, хоча в перші години торгів опустився нижче 104 рублів.

Нагадуємо:

Рада директорів Банку Росії на екстреному засіданні 15 серпня ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти – з 8,5% до 12% річних.

14 серпня офіційний курс рубля перевищив позначку 100 рублів за долар.

Тренд ослаблення російської валюти триває вже 14 місяців. До цього падіння рубля були різкими, але короткостроковими.

Помічник президента Росії Максим Орєшкін заявив, що основне джерело ослаблення рубля і прискорення інфляції - м'яка грошово-кредитна політика.