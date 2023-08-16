Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна

Найголовнішим завданням України після виходу з портів Великої Одеси першого після припинення дії "зернової ініціативи" судна стане гарантування безпеки суден та екіпажів, а також експорт української агропродукції.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

"Нам важливо в цій ситуації гарантувати питання безпеки для суден та їхніх екіпажів. Дійсно, наші військові проклали маршрут і дозволили вихід суден, які були заблоковані раніше і які не потрапляють у зернову ініціативу.

Надалі буде проведено чіткий аналіз, як відбуватиметься цей процес і відповідно наступні кроки", - розповів Висоцький.

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Він додав, що у держбюджеті України на поточний рік передбачено 20 млрд грн для страхування суден, які будуть готові експортувати сільгосппродукцію з чорноморських портів України.

"Крок за кроком Україна робить усе можливе в рамках своїх ресурсів для того, щоб забезпечити експорт Чорним морем української сільгосппродукції", - прокоментував заступник міністра вихід першого після припинення дії "зернового коридору" судна.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що з портів Великої Одеси вийшло і тримає курс на Босфор перше торговельне судно в рамках тимчасового коридору.

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси.

Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.

Економічна правда