Новини 11 серпня: керівництво БЕБ знову звільнили, Фрідман опинився під санкціями США

Про ЗАЕС. Унаслідок виведення 4-го енергоблоку окупованої ЗАЕС у "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог "Енергоатома" стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий.

Про БЕБ. Керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнене.

Про валюту. Національний банк України з 12 серпня пом'якшує низку валютних обмежень з метою збереження стійкості валютного ринку.

Про гречку. Ціни на гречку в Україні порівняно з минулим роком зменшилися на 53%, повернувшись на довоєнний рівень — 44,4 грн/кг.

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Про Фрідмана. Російські олігархи Михаіл Фрідман і Пьотр Авен, яким вдалося частково вислизнути з-під санкцій Великої Британії, тепер опинилися під санкціями Сполучених Штатів Америки.

Ексклюзив ЕП

Україна програла пенсіонерам в судах понад 50 мільярдів гривень. Грошей на це немає. Що далі?

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Уряд занепокоєний, судові борги ростуть, як на дріжджах. За що пенсіонери судяться з державою та чому найбільша заборгованість за виграними справами припадає на військових, силовиків та "чорнобильців".