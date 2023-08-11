Новини 11 серпня: керівництво БЕБ знову звільнили, Фрідман опинився під санкціями США
Про ЗАЕС. Унаслідок виведення 4-го енергоблоку окупованої ЗАЕС у "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог "Енергоатома" стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий.
Про БЕБ. Керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнене.
Про валюту. Національний банк України з 12 серпня пом'якшує низку валютних обмежень з метою збереження стійкості валютного ринку.
Про гречку. Ціни на гречку в Україні порівняно з минулим роком зменшилися на 53%, повернувшись на довоєнний рівень — 44,4 грн/кг.
Про Фрідмана. Російські олігархи Михаіл Фрідман і Пьотр Авен, яким вдалося частково вислизнути з-під санкцій Великої Британії, тепер опинилися під санкціями Сполучених Штатів Америки.
Ексклюзив ЕП
Україна програла пенсіонерам в судах понад 50 мільярдів гривень. Грошей на це немає. Що далі?
Уряд занепокоєний, судові борги ростуть, як на дріжджах. За що пенсіонери судяться з державою та чому найбільша заборгованість за виграними справами припадає на військових, силовиків та "чорнобильців".