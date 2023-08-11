В Україні рекордно упали ціни на гречку

Ціни на гречку в Україні порівняно з минулим роком зменшилися на 53%, повернувшись на довоєнний рівень — 44,4 грн/кг.

Про це повідомляє agronews.ua з посиланням на дані асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що через перевищення пропозиції над попитом, цьогоріч гречка не має надзвичайно привабливого економічного ефекту.

Так, дані Міністерства аграрної політики та продовольства України свідчать, що у 2022 році посіви гречки порівняно з довоєнним 2021 зросли більш ніж на 30%. Загальна площа під урожай поточного року склала 120,7 тисячі гектара, що майже повністю збігається з площею збирання зерна гречки минулого року — 121 тисяча гектарів.

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Щодо внутрішнього споживання, то загальні потреби в гречці на внутрішньому ринку оцінюються в 125-130 тисяч тонн на рік.

Цього сезону з урахуванням перехідних залишків наш наявний ресурс становитиме 165 тис. т, чого наразі більш ніж достатньо як для забезпечення внутрішніх потреб, так і для формування експортного потенціалу на рівні щонайменше 20 тисяч тонн.

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У довоєнному 2021 році аграрії зібрали рекордний урожай гречки - найбільший врожай за останні декілька років.

У 2021 році на підтримку виробників гречки було виділено 50 млн грн.

Однак, закупівельні ціни на гречку у річному вимірі зросли в 2021 році на 18%.

У 2022 році Кабмін встановив заборону на експорт гречки.