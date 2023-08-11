Програму обміну старих ламп розширили на бібліотеки та ОСББ

Уряд розширив програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи на нові категорії: заклади культури, бібліотеки та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тепер обміняти лампи розжарювання на світлодіодні зможуть заклади культури, органи соціального захисту, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші.

Напередодні програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні розширилася на заклади освіти та медичної сфери.

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Програма, яка реалізується у співпраці з Євросоюзом, запрацювала у лютому цьогоріч після того, як Росія розпочала масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України. Її мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Як раніше зазначала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заміна 50 мільйонів таких ламп зможе заощадити 1 ГВт електроенергії — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

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