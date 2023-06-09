Обмін ламп від Укрпошти став доступний для освітніх та медичних закладів

Програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні з 9 червня розширюють на заклади освіти та медичної сфери.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Відсьогодні стартує перша фаза другої хвилі обміну ламп розжарювання для юридичних осіб.

У рамках урядової програми обміняти старі лампи на світлодіодні можуть не тільки фізичні особи, а й дитячі садки, школи, профтехучилища, ВУЗи, спортивні і музичні школи, автошколи та будь які інші заклади освіти. А також обудь-які поліклініки і лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.

Такі заклади мають право обміняти:

по 3 лампи на 10 кв. м. в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах;

по 2 лампи на 10 кв. м. для місць загального користування.

Для обміну необхідно відправити запит на потребу отримання LED ламп через портал "Дія" та виконати наступні кроки:

авторизуватися на порталі за допомогою КЕП юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

перейти у розділ — "Послуги" та вибрати "Обмін лампочок" та почати заповнення запиту на потребу;

вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

перевірити та підтвердити дані, щодо сформованого запиту;

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Після подання заявки, представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона протягом тижня та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.

Отримувачі нових ламп будуть зобов'язані передати відповідну кількість ламп розжарювання до органів місцевого самоврядування для подальшої утилізації.

"Укрпошта за 4 місяці організувала обмін 20 млн ламп, проєкт охопив усю країну, включно з найменшими селами - це вражаючі масштаби. І це черговий доказ того, що Укрпошта - чи не єдина компанія, яка може виступати партнером в програмах державного рівня і, що головне, забезпечити охоплення всієї країни", - прокоментував заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Йосип Борнак.

Економічна правда