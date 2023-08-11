Дунайське пароплавство вказало на помилки аграріїв, що призвели до проблем з вивезенням продукції

Складна ситуація на ринку перевезень, що склалася після припинення дії зернової угоди, була передбачуваною, і ті аграрії та трейдери, які заздалегідь потурбувалися про хеджування ризиків, сьогодні не мають проблем із вивезенням своєї продукції.

Про це заявив заступник генерального директора Українського Дунайського пароплавства Владислав Белах на онлайн-нараді з контрагентами компанії.

"Ще з минулого року ми попереджали про цей ризик. Пропонували аграріям і трейдерам не робити ставку лише на морський флот. Ми говорили - хеджуйте ризики, укладайте довгострокові контракти також на річкові перевезення, фіксуйте умови, доки фрахтові ставки на мінімумі. Ті, хто нас почув, сьогодні мають можливість вивозити продукцію", - зазначив Белах.

Він також зазначив, що Українське Дунайське пароплавство виконає зобов'язання перед аграріями, які забронювали перевезення навесні.

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"УДП виконує взяті на себе зобов'язання в повному обсязі, це наша принципова позиція. Довгострокові контракти безпосередньо з власниками вантажу надають можливість мінімізувати простої, планувати нашу діяльність, ремонтні програми, інвестиції", - резюмував Белах.

Нагадуємо:

Завдяки хорошій погоді в Україні буде значно кращий урожай зернових та олійних культур, ніж очікувалось раніше.

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Якщо на початку весни 2023 року очікували валовий збір на рівні 63,5 млн тонн (на 13% менше, ніж торік), то тепер його прогнозують на рівні 76,7 млн тонн (на 5% більше, ніж торік).

І це при тому, що загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 000 га, ніж торік.

Польща закликає ЄС допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб збільшити поставки українського зерна через Балтійське море.